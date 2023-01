Com look inspirado em Anitta, apresentadora Carla Prata reina à frente da bateria da Acadêmicos do Tucuruvi em ensaio técnico

Não é novidade que a apresentadora Carla Prata é completamente apaixonada pelo carnaval. E agora chegando cada vez mais perto da reta final da sua preparação, uma mescla de ansiedade e alegria tomam conta da beldade.



Sentindo o gostinho de como será o desfile, a Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi se apresentou no ensaio técnico da escola, ocorrido na noite de sexta, dia 27 de janeiro de 2023, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.



Carla Prata se mostrou radiante e aproveitou cada passo na avenida para sambar bastante, interagir com a bateria do Zaca, toda a agremiação e o público presente no local.

Para esta ocasião especial, a musa surpreendeu com um look inspirado na cantora Anitta: “A Tucuruvi está homenageando Bezerra da Silva. Eu, além de ser Silva, sou uma mulher guerreira, carioca e pensei: quem é a malandra mais famosa do Brasil? Anitta! E quis homenageá-la por ser uma mulher guerreira, brasileira, que tem fé e não desiste nunca (ela sempre fala isso nas entrevistas dela). Então, meu personagem hoje é a Anitta, do clipe “Vai Malandra”. Eu quis homenagear essa mulher tão forte, guerreira, que segue seus sonhos, que vai à luta, igual a letra do nosso samba. Quis homenagear ela, os brasileiros e as mulheres guerreiras”.

A bela entrou na avenida com um cropped pink, shorts vermelho e bota com estampa da bandeira do Brasil e após o primeiro recuo da bateria surpreendeu a todos e mostrou muito samba no pé apenas com o famoso biquíni de fita isolante.



A apresentadora do programa “Selfie com Carla Prata”, exibido nacionalmente pela RedeTV!, aos domingos, desfilará no carnaval de 2023 pela Acadêmicos do Tucuruvi, que será a 2ª escola do sábado, 18 de fevereiro, sendo a segunda noite dos desfiles do grupo especial paulistano, onde a escola levará para o Sambódromo do Anhembi uma grande homenagem ao sambista Bezerra da Silva, com o enredo “Da Silva, Bezerra. A voz do Povo!”, com o samba-enredo de autoria dos compositores: Paulo César Feital, Marcelo Casa Nossa, André Diniz, Rodrigo Minuetto, Rodolfo Minuetto, Evandro Bocão e Carlos Júnior, sendo este último o intérprete oficial da escola.

Foto: Divulgação