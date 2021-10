Com lucro, Paysandu divulga borderô da partida contra o Botafogo-PB pela Série C

O Paysandu divulgou o borderô do jogo contra o Botafogo-PB, ocorrido na última segunda-feira (11), na Curuzu, pela Série C, que contou com a presença da torcida. O clube alviceleste teve lucro de mais de R$36 mil.

O clube bicolor poderia colocar na Curuzu um público de um pouco mais de 5 mil torcedores, referente aos 30% da capacidade do estádio, liberada pela Prefeitura de Belém e o governo do Estado. O documento que detalha as vendas de ingressos para a partida, foi publicado no site da CBF e mostra que o Paysandu teve um público total de R$3.311 torcedores e vendeu 594 ingressos. As outras 2.014 pessoas pertencem ao programa sócio-torcedor, além de 703 torcedores gratuidades.

A arrecadação do Paysandu na partida foi de R$75.340,com despesas entre elas seguro torcedor, 5% de INSS sobre a renda bruta, 20% de INSS sobre o quadro móvel, controle de acesso, despesas com lanches, rádios, seguranças, bombeiros civis, além de 5% da FPF, o clube alviceleste teve que pagar de despesas R$39.005,55, sobrando para os cofres bicolores o valor de R$36.336,45.

Fonte O Liberal