Com mais de 500 mudas plantadas, ‘Arborizar Santarém’ realiza primeira atividade de 2023

Na Avenida Dimantino, no final da tarde de terça-feira passada, dia 28/02, o programa “Arborizar Santarém” iniciou sua primeira atividade do ano de 2023, a terceira etapa do programa com o plantio de 18 mudas das espécies Ipê e Oiti. Desenvolvido pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma, em parceria com as Secretarias de Agricultura e Pesca – Semap, Urbanismo e Serviços Públicos – Semurb e Infraestrutura – Seminfra, o “Arborizar Santarém” consiste no cultivo de espécies vegetativas e prioriza variedades amazônicas que valorizam o sombreamento e paisagismo. O plantio é executado de acordo com o planejamento de arborização elaborado pela Semma e desde o seu lançamento, em 2021, já foram plantadas 592 mudas em mais de 10 espaços públicos da área urbana.

A bióloga da Semma Suelem Silva comentou sobre o início dessa terceira etapa e, também, sobre a importância da arborização na cidade. “Estou muito feliz com o nosso trabalho, os espaços ficam mais humanizados e mais bonitos esteticamente. Aqui na Avenida Diamantino, usamos espécies florestais, fizemos todo um estudo antes da realização da atividade de plantio para saber quais são as espécies que se adequam melhor ao espaço público”.

Ainda segundo Suelem, o projeto está relacionado à estabilidade climática. “A importância da arborização está nos benefícios que ela traz em relação à estabilidade climática, ao conforto ambiental, a melhoria da qualidade do ar, à saúde física e mental da população, além de influenciar na redução da poluição sonora e visual. Um dos objetivos do programa é aumentar as áreas verdes dentro do município, principalmente, nos espaços públicos onde estão ocorrendo serviços de pavimentação”.

Antônio Lira, servidor da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), fez um apelo às pessoas para que ajudem a cuidar das novas mudas. “A cidade é a nossa casa comum, precisamos que todos tenham essa consciência. Peço para que as pessoas cuidem, ajudem a cuidar dessas plantas, não arranquem e nem quebrem. Os espaços públicos são de todos nós. Vamos colaborar para que possamos ter qualidade de vida e uma cidade mais humanizada e de bem com a natureza”, disse o servidor.

PLANO MUNICIPAL

O programa “Arborizar Santarém” integra o Plano Municipal de Arborização, sancionado em dezembro de 2022, pelo prefeito Nélio Aguiar, que entre outras diretrizes estabelece programas de arborização, através de projetos que contemplem as características e peculiaridades de Santarém.

O Plano define, também, os critérios para o plantio de novas mudas, a partir de regras contidas no Manual de Orientação Técnica de Arborização Urbana, responsável por orientar todos os projetos de arborização em novas áreas e, também, em processos de rearborização e revitalização de florestas, corredores e maciços vegetais urbanos e periurbanos, além de parâmetros legais para ações da gestão pública e para iniciativas privadas que queiram contribuir em possívieis Parcerias Público Privadas (PPP’s).

Além da Avenida Diamantino, o programa vai contemplar outros espaços públicos, como a Avenida Elias Pinto (nova Moaçara) e futuramente a Dom Frederico Costa, entre outras vias que estão recebendo pavimentação.

Imagens: Agência Santarém