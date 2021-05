Com mais de 6 mil doses de vacina anti-Covid, Santarém vai imunizar quilombolas entre 18 a 59 anos

Cronograma inicia na terça-feira (4) e segue até o sábado (8) em territórios quilombolas nas regiões de planalto, rios e área urbana. Doses são destinadas à primeira aplicação do imunizante.

Ampliando a barreira imunológica contra a Covid-19 através da vacina, Santarém, no oeste do Pará, inicia nesta terça-feira (4) o cronograma para imunizar quilombolas de 18 a 59 anos nas comunidades das regiões de planalto, rios e área urbana. Para esta campanha, a Secretaria de Saúde (Semsa) disponibilizará 6.770 doses ao público-alvo.

A remessa de vacina para os quilombolas chegou no dia 25 de abril e foram feitas reuniões entre lideranças comunitárias e associações, Ministério Público Federal (MPF) e Estadual (MPPA) para elaboração do cronograma vacinal.

As doses disponibilizadas são para a primeira aplicação do imunizante. Para o reforço da 2ª dose a prefeitura aguardará envio por parte do Governo do Pará.

Cronograma

Conforme as datas estabelecidas em reuniões, a campanha começará pela manhã desta terça-feira nas comunidades Tiningu e Murumuru, e à tarde em Murumurutuba e Bom Jardim.

04/05 – Terça-feira

Comunidades Tiningu e Murumuru – Manhã

Comunidades Murumurutuba e Bom Jardim

05/05 – Quarta-feira

Comunidades São José e São Raimundo do Ituqui – Manhã

Comunidade Nova Vista Tiningu – Tarde

06/05 – Quinta-feira

Comunidade do Surubiaçu – Manhã

Comunidades Arapemã e Saracura

07/05 – Sexta-feira



Território Urbano, Pérola do Maicá – 9h às 16h

08/05 – Sábado



Território Urbano, Sede da FOQS – 9h às 12h

O processo de imunização será acompanhado pelas associações e pela Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (Foqs). É necessário que as pessoas pertencentes ao grupo prioritário apresentem cartão SUS, carteira de vacina e CPF para receber as doses.