Com medo de protestos, Lula não divulga local de seu casamento

O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a socióloga Rosângela da Silva está marcado para o próximo dia 18 de maio. O evento, no entanto, está sendo preparado com ares de mistério. Isso porque o petista tem receio de que ocorram protestos.

O local da cerimônia é um mistério até mesmo para os convidados, que saberão apenas no dia. Os convites já foram enviados, mas apenas com a informação sobre a data. Tudo o que se sabe até o momento é que a união será civil e religiosa, mas não em uma igreja, em São Paulo. Serão cerca de 100 convidados.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o petista disse em um evento no Instituto Lula que ele é “um construtor de famílias”.

– Sou um construtor de famílias. Pela terceira vez vou me casar e respeito as tradições. Gosto de tudo certinho – declarou.

Fonte: Pleno News

Foto: Ricardo Stuckert/ PT