Com ministro das Relações Exteriores, governador reforça campanha para realização da COP 30 em Belém

Em Brasília nesta quarta-feira (4), Helder Barbalho teve um encontro com o ministro das Relações Exteriores, chanceler Mauro Vieira, para reafirmar o compromisso do Consórcio Amazônia Legal, o qual ele assumiu hoje como presidente, em sediar uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP). “Estarei com o ministro para formalizar o desejo de que a Amazônia possa sediar a COP 30 em 2025”, adiantou.

Helder Barbalho destacou a conquista do Consórcio nos últimos anos, principalmente na COP 27, realizada no Egito em 2022. Ele afirmou que a Amazônia Legal atingiu um patamar histórico, que precisa ser mantido e ampliado.

“Na reunião, pude reafirmar a intenção de que a Amazônia possa sediar a COP 30 em 2025, particularmente Belém, a capital do nosso Estado sendo a porta de entrada dos debates, das discussões sobre as mudanças climáticas, sobre o modelo de desenvolvimento e sustentável e social. Tenho convicção de que nós estaremos a construir e provocar o mundo de que a Amazônia deve ser prestigiada para discutirmos soluções que envolvam a população da nossa região e, claro, a floresta viva”, resumiu o governador após o encontro.

“Vamos, cada vez mais, provocar o mundo para discutir a Amazônia a partir da ótica dos brasileiros e dos amazônidas. Particularmente, poder provocar as Nações Unidas a trazer o maior evento do mundo de discussão sobre o clima, que é a COP, para discutir in loco o conhecimento nossa realidade com riquezas, biomas e também nossos desafios sociais, e com isso construir um futuro que concilie pessoas e floresta”, enfatizou.

O governador Helder Barbalho ressaltou ainda que sua gestão será fundamental para que o Consórcio protagonize perante o Governo Federal as pautas envolvendo a Amazônia. O chefe do Executivo do Pará ponderou a necessidade de recuperação do pacto federativo e das parcerias institucionais entre os estados e a União.

Desenvolvimento sustentável – O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é formado por nove estados, que ocupam 59% do território brasileiro e abrigam mais de 29,3 milhões de pessoas.

O Consórcio tem a missão de acelerar o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, de forma integrada e cooperativa, considerando as oportunidades e os desafios regionais. Seu objetivo é ser referência global em articulação, estratégia e governança, para transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável até 2030.

