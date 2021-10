O duelo começa às 20h30, no Estádio Baenão

Como esperado, o técnico do Remo, Felipe Conceição, promoveu mudanças no time titular para o duelo com o Galvez. A partida, válida pela segunda fase da Copa Verde, começa às 20h30, no Baenão. Em caso empate, o duelo vai para os pênaltis.

Entre as novidades, estão as estreias do atacante Neto Pessoa e do zagueiro Edu como titulares:

Fonte O liberal