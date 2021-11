Com Mundial e calendário apertado, CBF divulga competições e datas sem a Copa Verde 2022

Com um calendário mais apertado pela Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou competições e datas do futebol brasileiro em 2022. O documento foi apresentado ontem às federações estaduais pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues e pelo diretor de competições Manoel Flores, em uma reunião realizada por videoconferência. O calendário divulgado não consta a Copa Verde 2022.

A temporada de 2022 terá que ser encurtada, já que é um ano diferente, de Copa do Mundo, que será disputada no Catar, a partir do dia 21 de novembro. O calendário ficou dividido da seguinte forma:

Férias – 10.12.2021 a 08.01.22 (30 dias)

Pré-temporada – 09.01.2022 a 25.01.22 (17 dias)

Estaduais – 26.01.2022 a 03.04.2022 (16 datas)

Supercopa do Brasil – 20.02 (jogo único Campeão Brasileiro x Campeão da Copa do Brasil 2021)

Copa do Brasil – 23.02 a 19.10

Série A – 10.04 a 13.11

Série B – 09.04 a 05.11

Série C – 10.04 a 01.10

Série D – 17.04 a 25.09

A Copa Verde está na sua oitava edição em 2021. O Pará conquistou dois títulos da competição, ambos com o Paysandu. Nas sete disputas anteriores, o Pará sempre esteve com um representante na grande final e só fica atrás do Mato Grosso-MT em números de títulos, já que o estado do Centro-oeste possui três conquistas, duas com o Cuiabá-MT e outra com o Luverdense-MT.

Em 2020 a Copa Verde foi realizada após o término de todas as competições, já que o calendário acabou entrando na temporada 2021 por conta da parado do futebol devido à pandemia de covid-19. Em 2019 e em 2021 a Copa Verde foi jogada no segundo semestre, já no final da temporada. Neste ano três clubes paraenses ainda lutam pelo título da competição, o Paysandu decide uma vaga na semifinal contra o Castanhal e o Remo duela diante do Manaus-AM, também por um lugar na semi.

Fonte: O Liberal

Foto: Akira Onuma / Arquivo O Liberal