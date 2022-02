Com notificação da Ômicron, Marabá faz mutirão de testagem para covid-19

Marabá realiza até esta sexta-feira (4) um mutirão de testagem de covid-19 para pessoas que apresentem sintomas gripais. A Sespa confirmou o primeiro caso da variante Ômicron na cidade, após receber o resultado da Fiocruz.

De acordo com Sabrina Acioly, diretora da Vigilância em Saúde, o teste realizado será o antígeno, coletado via nasal, com resultado que sai dentro de 15 minutos.

“Serão realizados 600 testes por dia. Vamos entregar 300 senhas às 7h da manhã e 300 às 14h da tarde, vamos entregar mais 300 senhas. O teste realizado será o antígeno, teste rápido coletado no nariz. As pessoas que devem procurar o teste são as que estão do 3º ao 7º dia com sintomas gripais, tosse , coriza, febre, dor no corpo, sintomas suspeitos da covid”, informa Sabrina Acioly.

O mutirão ocorre no Ginásio Poliesportivo Manuel Paulino Alves (Dequinha), no Bairro Laranjeiras, Núcleo Cidade Nova e é uma realização da Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Fonte: Portal Debate Carajás, com Secom PMM