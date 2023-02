Com nova alta de mais de 4,00%, banana começa o ano mais cara e acumula alta de quase 19,00% nos últimos 12 meses

O preço da dúzia da banana consumida pelos paraenses, comercializada em feiras livres e supermercados da capital, iniciou este o ano (Janeiro/2023) em alta. Nos últimos 12 meses, o produto também está mais caro e com alta de preço superior à inflação estimada para o mesmo período. As informações foram divulgadas ontem, sexta-feira, 10, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que pesquisa semanalmente o preço da banana (Prata e Nanica) em feiras livres e supermercados da capital.



Segundo o órgão, em supermercados, a venda é feita por Kg e nas feiras livres, a comercialização é feita por dúzia e também por Kg. Para efeito de padronização da cesta básica, os preços são coletados pelo Dieese/PA e transformados para dúzia.



Segundo as pesquisas do Dieese/PA, a trajetória no preço da dúzia da banana foi a seguinte nos últimos 12 meses: No mês de Janeiro/2022, a dúzia da banana foi comercializada em média em feiras e supermercados da capital a R$ 7,49. Encerrou o ano passado (Dezembro/2022) sendo comercializada em média a R$ 8,54 e, no mês passado (Janeiro/2023), foi comercializada em média a R$ 8,90. Em barracas, quitandas e mercearias pode chegar a até 10 reais a dúzia.



Com isso o preço da dúzia da banana ficou 4,22% mais cara no mês passado (Janeiro/2023) em relação a Dezembro/2022. Ainda de acordo com as pesquisas, no balanço de preços dos últimos 12 meses (Janeiro/2022-Janeiro/2023) a alta acumulada no preço do produto foi de quase 19,00%, percentual bem superior a inflação estimada em torno de 6,00% para o mesmo período.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar