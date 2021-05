Com novidade no meio, Flamengo está definido para encarar a LDU pela Libertadores

Rogério Ceni opta pelo jovem João Gomes para substituir o lesionado Gerson. Partida começa às 21h30 (de Brasília)

Em busca de manter o 100% de aproveitamento e consolidar o melhor início do clube na história da Libertadores, o Flamengo está definido para o confronto contra a LDU. Com o desfalque do lesionado Gerson, Rogério Ceni optou pelo jovem João Gomes para atuar ao lado de Diego Ribas no meio-campo. Willian Arão e Bruno Viana formarão a dupla de zaga titular.

Flamengo encerra preparação para encarar a LDU em Quito

Equipe rubro-negra realizou no Estádio Olímpico Atahualpa o último treinamento na última segunda-feira antes do confronto de hoje, diante da LDU, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2021. Flamengo lidera seu grupo com duas vitórias em dois jogos, seguido exatamente pela LDU.

Assim, o Flamengo entrará em campo com: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Bruno Viana, Filipe Luís; João Gomes, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

A partida começará às 21h30 (de Brasília), no estádio Casa Blanca, e é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com seis pontos, o Flamengo é o atual líder da chave, enquanto a LDU soma quatro pontos e está em segundo lugar. Acompanhe tudo sobre a partida no Tempo Real do LANCE!.