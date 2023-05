Com novo preço da Netflix, dá para assinar 3 apps – e dividir a senha

A Netflix anunciou nesta semana a cobrança de taxa extra no Brasil para assinantes que dividem a conta com pessoas que não moram na mesma residência. Com a novidade, quem compartilha a senha terá que pagar R$ 12,90 mensais a mais por usuário extra.

Dessa forma, o preço da Netflix aumenta consideravelmente, sendo possível assinar até três plataformas concorrentes com o preço de uma assinatura da Netflix. Atualmente, nenhum outro serviço de streaming cobra taxa extra por compartilhamento de senha no Brasil.

Para fazer os cálculos, foi considerada a assinatura do plano Padrão da Netflix, que custa R$ 39,90 ao mês. A plataforma ainda tem outras três opções de assinaturas , mas esta foi a escolhida por ser a mediana. Acrescentado o valor de um usuário externo à residência principal, o valor mensal da Netflix fica R$ 52,80.

Por menos desse preço, é possível fazer combinações de duas ou três plataformas de streaming concorrentes, como Prime Video, Paramount+ e Apple TV+ por R$ 49,70 mensais, Disney+ e Prime Video por R$ 48,80 ou HBO Max e Prime Video por R$ 49,80.

A seguir, confira os valores das principais plataformas de streaming que operam no mercado brasileiro. Os preços são referentes aos pacotes mensais, e podem ficar mais baratos em planos trimestrais ou anuais, a depender do serviço.

Preço das plataformas de streaming no Brasil

Prime Video – R$ 14,90 mensais

Disney+ – R$ 33,90 mensais

Globoplay – R$ 24,90 mensais

HBO Max – R$ 34,90 mensais

Paramount+ – R$ 19,90 mensais

Apple TV+ – R$ 14,90 mensais

Star+ – R$ 40,90 mensais

Fonte: IG/Foto: Unsplash