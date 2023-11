Com o antissemitismo exposto nas redes, grupo cria programa de combate ao ódio virtual

Time grande de voluntários está documentando comentários preconceituosos nas redes

Com o atual conflito entre Israel e Hamas, foi percebido que o antissemitismo aumentou vertiginosamente, tanto no Brasil, como no exterior. Segundo dados do ACMS (Antisemitism Cyber Monitoring System), só nos primeiros três dias após o ataque do grupo terrorista a Israel, o número de casos relatados de crimes de ódio contra judeus cresceu 1200%. Uma situação só vista no período pré-holocausto!

É comum as pessoas confundirem a ‘política de Israel’ com a comunidade judaica.

Tendo em vista essa situação e o perigo que ela representa, a jornalista Virna Wulkan, com apoio da comunidade, criou um grupo de trabalho que hoje conta com 726 voluntários, sendo parte deles advogados, que documenta e denuncia ações e discursos de ódio, registra em cartórios atas notariais desses comentários e posts, e o perfil dos responsáveis, está entrando com queixas-crime contra essas pessoas.

Também, foi construído um site (https://www.denunciaantissemita.com/), em que qualquer pessoa pode colaborar denunciando fake news contra Israel, apologia ao nazismo, atos e ações antissemitas. A identidade não será revelada e a denúncia será checada antes de que se tome qualquer atitude.

Vale dizer que esse tipo de crime é imprescritível e inafiançável e a pessoa pode ser punida com 2 a 5 anos de reclusão.

“O interessante é que a lei, a mesma que pune crimes de racismo, foi endurecida em janeiro desse ano pelo presidente Lula”, afirma a jornalista. E complementa: “A pessoa pode ser punida a qualquer momento da vida por um comentário infeliz que fez publicamente nas redes, hoje. E o objetivo é que ela venha a responder legalmente por isso”.

O QUE DIZ A LEI:

Lei Contra Crimes de Preconceito, no. 7716/89

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa. * Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 9.459, de 13/05/1997.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

À frente desse projeto está a jornalista Virna Wulkan, que trabalhou 9 anos no Caderno Feminino do Estadão, foi editora de Contigo, Playboy e VIP, colaboradora de UOL, Marie Claire, Claudia, Jovem Pan… entre outros veículos.

Foto: Divulgação