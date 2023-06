Com o tema ‘O respeito nunca envelhece’, campanha Junho Violeta é lançada em Santarém

O respeito nunca envelhece. Esse é o tema da campanha Junho Violeta lançada na terça-feira, 06, no Plenarinho da Câmara de Vereadores. A campanha é uma realização da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e a Rede de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa.



A campanha é alusiva ao dia 15 de Junho, com o objetivo de sensibilizar o combate à violência contra a pessoa idosa. Nesta data, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, que alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos dos 60+.



O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Evaldo Sena, explica que este é um dos meses mais aguardados do ano.



“Nesse mês é que a sociedade tem uma visibilidade maior dos nossos serviços. Trabalhamos todos os meses, mas quando chega junho, nós temos os meios de comunicação voltados para nossas atividades, temos uma parceria muito grande com a Prefeitura, Defensoria Pública, Ministério Público, temos agora a Delegacia da Pessoa Idosa, então nossos trabalhos são desenvolvidos o ano todo, é importante que a sociedade esteja atenta que nós temos toda uma programação neste mês”.



Santarém está em processo de implantação da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa e a titular da instituição, Márcia Rabelo, esteve participando do evento.



“Estou muito assustada com os índices de violência de Santarém, a gente sabe que o idoso é muito vulnerável e baseado nisso a gente está conseguindo a instalação da Delegacia do Idoso no local apropriado, plenamente capacitado para atender o idoso em Santarém. A gente tem um nível muito grande de maus tratos e infelizmente brigas dos filhos por conta de violência, entre irmãos e o idoso por conta de herança”, observou a delegada que disse que a delegacia é o órgão mais novo, mas está participando do Junho Violeta.



“Essa campanha traz um olhar mais delicado para nossos idosos. Trazemos a valorização, a importância dessas pessoas que já contribuíram com a nossa sociedade e ainda hoje estão nos ensinando a cada dia. O tema da campanha é o Respeito Nunca Envelhece e teremos várias atividades que serão realizadas neste mês como o lanche da vovó, caminhada, festa junina para chamar a atenção para a proteção dos nossos idosos”, informou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

Imagens: Agência Santarém