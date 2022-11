Com o tema “Proteção e cuidado na Primeira Infância” prefeitura abre programação da Semana do Bebê 2022

A Prefeitura de Belém inicia nesta quarta-feira (30) a Semana do Bebê 2022, com o objetivo de garantir as crianças da cidade o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento, baseada no tema “ Proteção e cuidado na Primeira Infância”.

A abertura oficial iniciou nesta manhã com vacinação das crianças que estudam na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Venuzina, localizada no bairro da Cremação. Após a abertura, a Semana do Bebê segue com realização de seminários, rodas de conversas, palestras, oficinas, assistência médica pré-natal, vacinação, ações de incentivo à amamentação, de orientações, cuidados, de mobilização e conscientização, envolvendo escolas, maternidades, postos de saúde, creches e os Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

As ações desenvolvidas com a Semana do Bebê têm como foco a escuta individual e orientações às mulheres grávidas sobre a importância do pré-natal, cuidados na prevenção da transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente sobre HIV/Aids, e cuidados voltados para as crianças durante a primeira infância.

O evento conta com a iniciativa da prefeitura do município por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Secretaria Municipal de Educação (Semec) e Fundação Papa João Paulo XIII (Funpapa), em parceira com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Acompanhe a programação da Semana do Bebê:

30/11/2022- Abertura da Semana do Bebê 2022

Ação: Início da campanha de vacinação nas unidades educadoras.

Local: Emei Venuzina – (UAPI Dagua)

Responsável: Devs, Semec, Nups.

30/11 a 02/12/2022 – Capacitação de triagem neonatal com ênfase no teste do pezinho

Ação: Capacitação teórica e prática sobre o Teste do Pezinho para enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede municipal de saúde de Belém.

Responsável: Laboratório Central (Lacen)-PA, RT Saúde da Criança Sesma

Local: Laboratório Central do Estado.

01/12/2022 – Palestra voltada à proteção e cuidado com os bebês

Local: Escola Municipal de Educação Infantilere (UAPI – Dasac)

Responsável: Camila Souza Castro, Joyce Elaine da Silva Pereira

Público: Pais e responsáveis.

01 e 02/12/2022 – Oficina de cuidados de educação popular em saúde para a primeira infância nos territórios

Locais: Dagua, Daico, Daout, Daben e Dasac

05/12/2022 – Capacitação sobre alimentação responsável

Organização: RT Nutrição e RT Criança e Adolescentes

Público: ACS – Equipes ribeirinhas

Local: Auditório Casa da ONU.

05/12/2022- Alimento para o corpo, alimento para alma

Local: UEI Sacramenta

Ação: Na roda de conversa com as famílias e crianças do maternal1, será abordado o tema “Alimentação””, destacando a importância da boa alimentação para o desenvolvimento da criança, bem como para aumento da imunidade e outros benefícios. Ainda com esta temática, as famílias e crianças em momento de contação de história promovendo o contato e carinho entre pais e filhos.

Público: crianças e famílias, maternal 1

Responsável: Juliana Paixão.

06/12/2022 – Palestra sobre higiene pessoal

Local: UEI Cohab III

Responsável: Ana Cláudia Souto

Público: Crianças e comunidade escolar, pais e responsáveis.

06/12/2022- Ilha Paquetá – Semana do Bebê Ribeirinho – Chegada à comunidade com a UBS fluvial para ações em saúde.

Local: Centro comunitário

– Educação em saúde sobre mamalgesia e vacinação.

Responsável: Educação em Saúde DEVS

– Ze Gotinhas Ribeirinhos- Distribuição máscaras de Zé Gotinha-

Responsável: Nups – impressão

Lanche coletivo

Local: UBS Fluvial

– Cadastro das grávidas,bebês,crianças

– Triagem e preenchimento cadernetas das crianças

– Consultas pediátricas

– Consulta nutricionista – aplicação material sobre alimentação responsiva

– Consulta odontológica: grávidas e crianças

– Vacinação infantil.

07/12/2022 – Ilha Paquetá – Semana do Bebê Ribeirinho – Chegada a comunidade com a UBS fluvial para ações em saúde

Local: Centro comunitário

– Apresentação de teatro ou contação de historia com temática sobre direitos das crianças e enfrentamento as violências. Responsável: Cajun

– Roda integrativa sobre cuidados compartilhados com o bebê, blues puerperal, paternidade ativa, proteção do binômio. Responsável: Rafael, SecDH

– Oficina de shantala com bebês. Responsável: Rafael

– Música e dança com bebês.

Responsáveis: Feliciano Marques, Karen Tavares, Larissa Medeiros, Matheus (SEMEC)

Lanche coletivo

Local: UBS Fluvial

– Serviços de saúde.

07/12/2022 – Direitos da criança, vacinação e cuidados na primeira infância

Ação: Educação em Saúde

Local: UBS Castanheira

Responsável: Enfermeira Mikaelly Almeida

Público: Pacientes acompanhados no programa do Crescimento e Desenvolvimento.

12/12/2022 – Projeto Saúde Alimentar e Higiene Bucal

Local: UEICO HAB III

Responsável: Ana Cláudia Souto

PúblicoAlvo: Crianças e comunida de escolar, pais e responsáveis.

12/12/2022 – Urubuoca – Semana do Bebê Ribeirinho – Chegada a comunidade com a UBS fluvial para ações em saúde

Local: centro comunitário

– Educação em saúde sobre mamalgesia e vacinação. Responsável: Educação em Saúde DEVS

– Ze Gotinhas Ribeirinhos – Distribuição máscaras de Zé Gotinha – Responsável: NUPS- impressão

– Lanche coletivo

Local: UBS Fluvial

– Cadastro das grávidas, bebês, crianças

– Triagem e preenchimento cadernetas das crianças

– Consultas pediátricas

– Consulta nutricionista – aplicação material sobre alimentação responsiva

– Consulta odontológica: grávidas e crianças

– Vacinação infantil.

13/12/2022 – Urubuoca – Semana do Bebê Ribeirinho

Local: Centro comunitário

– Apresentação de teatro ou contação de historia com temática sobre direitos das crianças e enfrentamento as violências. Responsável: Cajun

– Roda integrativa sobre cuidados compartilhados com o bebê, blues puerperal, paternidade ativa, proteção do binômio. Responsável: Rafael, SecDH

– Oficina de shantala com bebês. Responsável: Rafael

– Música e dança com bebês. Responsáveis: Feliciano Marques, Karen Tavares, Larissa Medeiros, Matheus (Semec)

Lanche coletivo

Local: UBS Fluvial

– Serviços de saúde.

15/12/2022 – Culminância da Semana do Bebê – Encerramento campanha de vacinação nas unidades Educadoras

Local: Distrito Administrativo de Mosqueiro.

Foto Ilustração: Adobe