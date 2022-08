Com obras tocadas pela prefeitura, Parauapebas cria mais de 1.000 empregos

Parauapebas voltou a brilhar nas estatísticas nacionais de emprego. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados na última quinta (28) pelo Ministério do Trabalho, mostram que a Capital do Minério criou 1.094 oportunidades com carteira assinada em junho, entre contratações e demissões. Foi o segundo município do Pará e o 30º do Brasil que mais criou oportunidades. As informações são do Blog do Zé Dudu.

O segundo mais rico município do Pará vinha enfrentando tempos difíceis, com demissão em massa por cinco meses consecutivos, por ressaca da finalização de obras públicas, até virar o jogo em maio, criando mais empregos que demitindo. Mas foi no ensolarado junho que Parauapebas mostrou sua força.

Embalado em frentes de trabalho abertas pela prefeitura local na cidade e no campo, o município criou, apenas na construção civil, 794 oportunidades com carteira assinada em junho, um recorde para o mês. Em toda a Região Norte, só Manaus criou mais oportunidades formais na área, com 834 empregos com registro em carteira.

E o verão promete. Nos próximos meses, com a quantidade de obras de asfaltamento de estradas vicinais, operações tapa-buraco e o avanço do Programa de Saneamento Ambiental (Prosap) na cidade, Parauapebas deve gerar centenas de postos de trabalho no setor da construção. Embora sejam postos temporários e com duração média de dez meses, esse volume de empregos vai ajudar bastante o município a recuperar a massa salarial perdida no período entre novembro do ano passado e abril deste ano, quando quase R$ 50 milhões deixaram de girar no comércio em razão das demissões.

77% dos municípios contrataram

Em junho, 112 dos 144 municípios paraenses tiveram mais contratações que demissões, de acordo com o Ministério do Trabalho. Esse cenário é excelente e mostra que a distribuição de oportunidades está se espalhando por todos os cantos do estado. Só 25 cidades fecharam junho no vermelho, com mais demissões que contratações, e sete tiveram saldo zerado, com demissões na mesma quantidade de contratações. Novo Repartimento, com 47 demissões a mais que contratações, e São Geraldo do Araguaia, com 38, tiveram os piores desempenhos.

Confira os dez municípios que mais criaram empregos com carteira assinada no Pará em junho:

Belém — 1.644 Parauapebas — 1.094 Ananindeua — 572 Marabá — 471 Canaã dos Carajás — 443 Óbidos — 416 Barcarena — 358 Santarém — 351 Paragominas — 326 Anapu — 316

Fonte: Blog Zé Dudu