Com Olimpíada próxima, EUA desaconselham viagens ao Japão

O Departamento de Estado dos Estados Unidos desaconselhou, nesta segunda-feira (24), viagens ao Japão por causa de uma nova onda de infecções pelo novo coronavírus (covid-19), emitindo a orientação “Não Viaje” quando faltam apenas dois meses para a Olimpíada de Tóquio.

O Departamento de Estado também emitiu seu alerta Nível 4 contra viagens para o Sri Lanka em meio ao aumento de casos do novo coronavírus no país. O organismo viu um risco menor sobre visitas à nação caribenha de Antígua e Barbuda, rebaixando as ilhas para uma designação de Nível 3 – Reconsiderar Viagem.

A Olimpíada de Tóquio está programada para começar em 23 de julho, evento que uma importante autoridade olímpica disse, na semana passada, que aconteceria mesmo sob um estado de emergência, após ter sido adiado no ano passado.

A orientação do Departamento de Estado não mencionou especificamente os próximos Jogos Olímpicos, mas alertou contra a visita ao país agora.

“Os viajantes devem evitar todas as viagens ao Japão”, disse o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). “Devido à situação atual no Japão, mesmo os viajantes totalmente vacinados podem ter o risco de contrair e disseminar variantes da covid-19 e devem evitar todas as viagens para o Japão”, encerrou.