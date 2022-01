Com participação de Tierry, Ferrugem lança o single Cachorrinho

O projeto Ferrugem Em Casa, que teve a sua primeira parte lançada no mês de novembro, segue trazendo novidades aos fãs de música. Desta vez, antes da liberação do segundo bloco do álbum, o cantor Ferrugem disponibiliza ao público o single Cachorrinho, música que conta com a participação de Tierry. A faixa chega aos tocadores digitais nesta sexta-feira (14/1), e também ao YouTube, às 12h, com uma peça audiovisual.

A letra narra a expectativa frustrada de um noivado cancelado pela ausência da amada em um jantar. “Dois copos, dois pratos e duas cadeiras / Tinha planejado a semana inteira / Anel de noivado em cima da mesa / E a doida estragou a surpresa”. O refrão, entoado por Ferrugem e Tierry, na segunda parte, aborda o desfecho da situação. “Eu fiquei sozinho, num jantar à luz de velas / E dei pro meu cachorrinho, a comida que era dela”, diz um trecho.

Sobre o lançamento, Ferrugem conta da satisfação por poder selar a parceria com Tierry, e também explica um pouco sobre a letra. “Um prazer dividir essa música com o Tierry. No projeto Ferrugem Em Casa, recebi artistas e amigos que tenho admiração, para participar, então esse é o intuito. A letra trata de uma forma leve e descontraída uma situação delicada né, pois o que era para ser um noivado, se tornou um jantar com o cachorrinho… Mais uma vez o cachorro provando que é o melhor amigo do homem”, brinca o cantor.

A segunda parte do álbum Ferrugem Em Casa, que será lançada mais à frente, também trará outras participações especiais, celebrando o clima de muita música e encontros de grandes protagonistas da música brasileira na atualidade.

Fonte Metropoles