Com presença do mascote Lobo Mau, Paysandu promove ações em Paragominas

Palco da próxima partida do Paysandu Sport Club válida como mandante pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a cidade de Paragominas, na região nordeste do Pará, recebeu, no fim da tarde de ontem, quarta-feira, 27, uma comitiva bicolor que fará várias ações nos principais pontos do município, para começar a deixar a torcida paragominense no clima do jogo. No sábado, 30, às 17h, o Papão vai enfrentar o Ypiranga-RS, na Arena Verde, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C que terá a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Os trabalhos começaram hoje mesmo, na própria praça esportiva, onde um grupo de apaixonados da Torcida Papão Paragominas se reuniu para participar do programa Giro Bicolor, transmitido ao vivo no canal da Papão Tv no YouTube. “Estamos muito felizes e empolgados com mais uma oportunidade de ver o Paysandu jogar aqui na nossa cidade. Sou de Belém, mas já moro aqui há 14 anos e é sempre uma felicidade enorme poder ver o nosso time do coração de perto. E sempre que podemos, nos programamos para ver jogos em Belém”, afirmou Marcelo Silva, presidente da organizada.



Na manhã de hoje, o Lobo Mau estará no Mercado Municipal, das 9h ao meio-dia. A Fiel poderá aproveitar para garantir sua foto ao lado do mascote oficial do clube, além de comprar ingressos da partida. As entradas também vão ser vendidas em frente ao Parque de Exposições de Paragominas, no mesmo horário. Pelo período da tarde, às 16h, o Lobo Mau vai ficar no entorno da Arena Verde. Já às 19h, a visita será no Lago Verde.



Na sexta-feira, a programação será a mesma, mas dessa vez com a presença de um trio elétrico no Mercado Municipal. E no sábado pela manhã, dia do jogo, o Lobo Mau estará no Parque Ambiental antes de seguir para o estádio.

O jogo entre Paysandu e Ypiranga-RS será disputado às 17h deste sábado (30), na Arena Verde, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os ingressos custam R$ 20 até esta quinta-feira, 28, e no dia da partida vão ser vendidos a R$ 30.



Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu