Com proposta de time sul-coreano, ‘Gabigol’ deixa o Paysandu

Palmeiras pediu que o atacante Gabriel Barbosa retornasse para o clube para finalizar as negociações

Artilheiro do Paysandu, ao lado de Nicolas, com cinco gols, o atacante Gabriel Barbosa está de saída do clube. O jogador vai retornar ao Palmeiras, que está com negociações avançadas para emprestá-lo ao FC Seoul, da Coreia do Sul. A informação inicial foi divulgada pelo GE de São Paulo e confirmada por OLiberal.com com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger.

“(O Palmeiras) Pediu. Já estamos desligando”, informou o dirigente bicolor, acrescentando que Gabriel viaja de Belém para São Paulo nesta quarta-feira (9).

O presidente do Paysandu informou ainda que o time está atrás de outro centroavante para repor a saída do jogador.

Gabriel Barbosa vai ser emprestado pelo Palmeiras para o time sul-coreano até dezembro, que ainda terá a opção de compra. A informação é que o FC Seoul vai assumir o pagamento integral do salário do atacante. No Paysandu, o Verdão que ficava responsável pelo vencimento.

O contrato dele com o Palmeiras foi renovado na semana passada e encerra no fim de 2022. No empréstimo ao Papão, tinha uma cláusula de liberação imediata caso tivesse proposta do exterior.

Essa será a segunda experiência do atacante fora do Brasil. Em 2017, Gabriel jogou no Spal, da Itália, onde fez seis gols em 20 partidas.

Gabriel foi emprestado ao Paysandu em fevereiro. Enquanto esteve no alviceleste, ele fez nove jogos, sendo titular apenas uma vez, e marcou cinco gols. O destaque foi na final do Campeonato Paraense, quando marcou três vezes e garantiu a vitória por 4 a 1 do Paysandu e também o 49ª título do time.

Com o destaque na final do paraense, o técnico Vinícius Eutrópio era constantemente questionado sobre a utilização de Gabriel Barbosa no time titular. Na coletiva após a derrota de 2 a 0 para o Botafogo-PB, o treinador chegou a falar sobre algumas modificações na equipe para enfrentar o Jacuipense-PB, no sábado (12). Mas agora não terá mais Gabriel como opção.

A partida entre Jacuipense e Paysandu será às 19 horas, no Pituaçu, em Salvador (BA), pela terceira rodada da Série C

FONTE O LIBERAL