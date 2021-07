Com proposta do Ferroviário, Edson Cariús negocia saída do Clube do Remo

O atacante Edson Carius está de saída do Clube do Remo. Com proposta do Ferroviário do Ceará, o centroavante de 32 anos já comunicou a direção azulina do desejo em deixar o Leão. Além disso, a família de Cariús vem sofrendo ameaças por parte de alguns torcedores, o que aumenta a vontade dele em se transferir para outro clube. A negociação do atacante para deixar o Remo foi confirmada por uma fonte da reportagem.

Edson Carius chegou ao Remo em meados de março com status de grande contratação e solução para os problemas na camisa 9 do clube. Porém, neste período ele marcou apenas dois gols em 19 jogos. O baixo número de gols e as atuações irregulares fizeram com que Carius virasse um dos principais alvos da torcida azulina nesta temporada.

O centroavante de cearense está no Clube do Remo por empréstimo do Fortaleza até o final da Série B. Porém, o retorno, também por empréstimo, ao Ferroviário, clube onde defendeu antes de chegar ao Leão do Pici, parece ser inevitável. No período em que esteve no clube, Carius marcou 35 gols em 54 jogos.

Fonte: Roma News