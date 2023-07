Com R$ 5,5 milhões em investimentos, Lago Grande recebe histórico volume de obras

A quarta-feira, 19, será lembrada pelos moradores da região do Lago Grande como um dia histórico, marcado por festa, alegria e emoção. Isso porque o prefeito de Santarém Nélio Aguiar e sua comitiva de governo, estiveram na região realizando entrega de importantes obras tanto na área de saneamento básico, quanto na infraestrutura. O investimento recorde totaliza 5,5 milhões e é considerado o maior da história da região. O evento fez parte da programação de aniversário dos 362 anos da Pérola do Tapajós.

Aguiar destacou a consolidação de investimentos e a transformação da região do Lago Grande por meio de importantes obras.

“Um dia histórico para a população da região do Lago Grande que vai usufruir de importantes obras esperada por todos há décadas e que somente veio a se concretizar em nossa gestão. São investimentos que trazem impactos positivos e garantem qualidade de vida. Um dia muito especial e para comemorar. Seguiremos levando políticas públicas para os quatro cantos do município”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

PONTE DO PIRAQUARA

A maratona de entregas iniciou pela manhã na comunidade Piraquara com a inauguração da ponte de madeira composta de iluminação de Led que interliga a comunidade Novo Paraíso. O empreendimento que possui uma estrutura de 440 metros de comprimento por 2 de largura trará mais qualidade de vida para a população local oferecendo mobilidade e conforto.

A obra era uma reivindicação antiga dos moradores e resolverá um problema histórico que passou por diversos governos sem solução. Com um investimento de R$ 1.059.832,5, a iniciativa beneficiará diretamente cerca de 13 comunidades do Alto Lago.

Para o presidente da Associação da Comunidade Piraquara, Orivando Farias, a entrega da ponte representa uma grande conquista e vai melhorar significativamente a vida de todos na região.

“Há décadas os moradores das comunidades almejavam a construção de uma ponte que nos trouxesse segurança. Era muito difícil o acesso das pessoas, principalmente alunos que chegavam a ficar ilhados, sem acesso. Agora o que era apenas um sonho, tornou-se realidade. Agradeço ao governo atual que ouviu os anseios dos moradores e não mediu esforços realizando essa tão esperada obra”, destacou.

A obra é fruto de convênio firmado entre Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) e a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). O recurso foi pleiteado pelo ex-deputado estadual e atual secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, junto ao governador Helder Barbalho em parceria com o prefeito Nélio Aguiar.

Presente no ato, Tapajós destacou a importância de contribuir para o desenvolvimento da zona rural de Santarém.

“Ao longo de meu mandato procurei destinar recursos não somente para a área urbana, mas principalmente para zona rural. Isso só foi possível através da parceria com o nosso prefeito Nélio Aguiar e o governador Helder Barbalho, que sempre atendeu nossas solicitações, nos ajudando a melhorar o atendimento na zona rural”.

O titular da pasta de Agricultura e Pesca, Bruno Costa, enalteceu a gestão municipal pelo trabalho que vem realizando nas diversas regiões do município, e principalmente pelas parcerias firmadas.

“São muitos os avanços que temos conseguido por meio de programas e parcerias, levando assim dignidade aos moradores. São parcerias que somam esforços para melhorar a qualidade de vida das famílias nas comunidades”, pontuou.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Desejo simples, mas antigo dos moradores da comunidade Pindorama, era ter água nas torneiras. Para muitos, esse sonho estava cada vez mais longe de ser concretizado. Mas, esse cenário foi transformado com a entrega de um microssistema de abastecimento de água potável.

O equipamento entregue contempla um poço profundo de 120 metros; bomba de 7 CV trifásica; estrutura elevada em concreto pré-moldado para sustentação de um conjunto de dois reservatórios com capacidade de 40 mil litros; sistema de tratamento de água (clorador); 3.872 metros de rede de distribuição e 130 ligações domiciliares.

O investimento foi de R$ 661.354,52, fruto de convênio firmado entre a Prefeitura de Santarém, por meio da Semap e o Governo do Estado, via Seop. O recurso que conta com contrapartida municipal também foi pleiteado pelo ex-deputado estadual, José Maria Tapajós.

De acordo com o presidente da Associação de Pindorama, Rogério Tavares, a obra era esperada há mais anos e traz muitos benefícios à comunidade.

“A água é uma coisa essencial em nossa vida. Era um sonho antigo de nossos moradores. Fico feliz pelo empreendimento, que para nós é uma conquista muito grande, pois vai mudar a vida da população de nossa comunidade”, comemorou.

SISTEMA PAISSANDU

Água potável e de qualidade nas torneiras também já faz parte do cotidiano de 190 famílias da comunidade Paissandu. A ação garante aos moradores o acesso à água potável, melhorando, consequentemente, a qualidade de vida e saúde dos moradores existentes na localidade.

O empreendimento contempla um poço profundo de 130 metros; bomba de 10 cv trifásica; estrutura elevada em concreto pré-moldado para sustentação de um conjunto de três reservatórios com capacidade de 60 mil litros; sistema de tratamento de água (clorador); 5.519 metros de rede de distribuição e 190 ligações domiciliares.

“A comunidade já possuía um sistema de água, no entanto estava deficitário e não supria a necessidade dos moradores. Era necessário aumentar o sistema de reservação e ampliar a rede de distribuição de água, além de serviços gerais. Hoje é um dia de festa para todos nós. Tanto tempo esperávamos por água de qualidade e finalmente o momento chegou. Agradecemos ao prefeito Nélio e ao ex-deputado Zé Maria pelo compromisso firmado conosco”, relatou o presidente da Associação, Paulo Onete.

Na obra foram investidos cerca de R$ 752.917,09 com contrapartida municipal.

O sonho de ter água potável também se tornou realidade para 90 famílias da comunidade Lírios dos Vales, com o novo sistema de abastecimento entregue pelo gestor municipal.

O presidente da Associação Comunitária, Mizael Vasconcelos, afirmou que os moradores agora tem uma nova realidade e agradeceu a agilidade na entrega deste sonho.

“Agora temos água de qualidade e isso foi um compromisso do atual gestor com a nossa comunidade. A única palavra que resume nesse momento é gratidão. Antes, tínhamos que nos abastecer de água de igarapé para poder consumir. Hoje é um dia de festa para todos nós”, contou.

O equipamento entregue possui um poço profundo de 120 metros; bomba de 6 cv trifásica; estrutura elevada em concreto pré-moldado para sustentação de um conjunto de dois reservatórios com capacidade de 30 mil litros; sistema de tratamento de água (clorador); 2.307 metros de rede de distribuição e 90 ligações domiciliares.

A obra recebeu um investimento de R$ 460.649,11. Sendo recurso estadual e contrapartida municipal.

VILA NOVA URUARI

Mais uma comunidade foi contemplada com microssistema de abastecimento de água potável, desta vez Vila Nova do Uruari. Uma grande festa foi realizada pelos moradores para receber o prefeito Nélio Aguiar e sua comitiva de governo.

A iniciativa foi bastante reconhecida pela população local que atesta a resolução definitiva do problema que já se arrastava há anos sem solução. Emocionada, a presidente da comunidade Maria Agenilce agradeceu o empenho do governo municipal por atender a reivindicação da comunidade.

“Era um sonho antigo de nossos moradores. Fico feliz pelo empreendimento que para nós é uma conquista muito grande. Agora os moradores terão água de qualidade”, destacou.

Em sua fala, o gestor municipal, enalteceu que a entrega dos microssistemas de água faz parte de um pacote de obras que vem sendo executado pela administração municipal e estadual na área de saneamento básico na zona rural.

“Enquanto gestor nos sentimos felizes em dar continuidade aos projetos que é levar abastecimento de água para as comunidades mais distantes através da implantação de microssistemas. Aproveito para agradecer o empenho do ex-deputado estadual José Maria Tapajós, pela parceria e por sempre estar disposto a ajudar a nossa população”, concluiu o prefeito.

O titular da Semap, Bruno Costa, cita o esforço da gestão em cumprir com a responsabilidade de levar saneamento básico à população ribeirinha.

“São muitos os avanços que a atual gestão tem conseguido por meio de parcerias, levando assim dignidade aos nossos munícipes. Outras comunidades ainda serão contempladas, como é o caso de São Pedro no Arapiuns e Flamenguinho na Curuá-Una [PA 370]. Os sistemas de água, em ocasião, é algo que agradecemos muito ao ex-deputado José Maria Tapajós pela parceria com o nosso prefeito Nélio Aguiar que nos ajudou a conseguir recursos para o bem de Santarém”, finalizou Costa.

Finalizando a agenda na região do Lago Grande, o prefeito assinou a Ordem de Serviço de nº 008/2023 para construção, drenagem, canaletas, dissipadores, pavimentação em concreto simples, calçada e grama e recuperação do cais com escadaria da Vila Socorro.

Cerca de R$ 1.052.389,99 será investido na obra que é fruto de convênio firmado entre Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap).

A empresa contratada, NELL ENGENHARIA EIRELI, terá 120 dias para entregar a obra. O investimento proporcionará maior segurança na vila, principalmente em relação à situação de erosão que se encontra atualmente, garantindo a drenagem de águas pluviais, protegendo também o patrimônio cultural, que possui praça e igreja em frente ao vilarejo e próximo a área de intervenção do cais de contenção.

O recurso também foi demandado pelo ex-deputado estadual, José Maria Tapajós, junto ao governador Helder Barbalho em parceria com o prefeito Nélio Aguiar.

Ainda na Vila Socorro, o prefeito entregou a praça e o campo iluminado do Granado.

Estiveram presentes nas entregas, além do prefeito Nélio Aguiar e do secretário de Governo do Baixo Amazonas José Maria Tapajós, o deputado federal Henderson Pinto; os secretários de Agricultura e Pesca (Semap) Bruno Costa; Governo (Semg) Emir Aguiar; Portos e Transportes Aquaviários (Sempta) Sandra Santana; Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) Tadeu Cunha; Infraestrutura (Seminfra) Daniel Simões; Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb) Jean Murilo; chefe de Gabinete Paulo Jesus; os vereadores Júnior Tapajós, Erlon Rocha, Alba Leal, Didi Feleol, Carlos Silva, Gerlande Castro, além de moradores e lideranças comunitárias.

Imagens: Agência Santarém