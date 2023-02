Com R$ 600 milhões em dívidas, presidente da Marisa renuncia

A rede varejista de moda Marisa divulgou, nesta terça-feira (7), a renúncia do presidente-executivo Adalberto Pereira Santos e do membro independente do conselho de administração Marcelo Adriano Casarin.

O presidente ocupava o cargo desde março do ano passado. O vice-presidente comercial da Marisa, Alberto Kohn de Penhas, vai integrar a presidência executiva interinamente até que a empresa escolha um novo nome para o cargo. Um novo executivo terá de ser apresentando, também, para o lugar de Casarin.

No comunicado, a Marisa declarou ter contratado a BR Partners para auxiliá-la no processo de renegociação das dívidas e a Galeazzi Associados para atuar no aperfeiçoamento da estrutura de custos.

A dívida da Marisa em setembro era de R$ 566,1 milhões. O patrimônio líquido da empresa gira em torno de R$ 974 milhões.

Com o cenário de crise econômica severa que acometeu a Americanas, todo o processo de recuperação fiscal da Marisa se torna mais complexo, já que o tratamento dispensado às varejistas nesse momento se torna mais burocrático e restritivo por parte dos bancos e credores.

A Marisa soma mais de 340 lojas em todas as regiões do país.

