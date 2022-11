Com Raí e Boulos, Alckmin anuncia novos nomes para equipe de transição

Geraldo Alckmin , vice-presidente eleito, anunciou nesta segunda-feira (14) novos nomes que vão compor a equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Foram reveladas as pessoas que integrarão as equipes das áreas de educação, infraestrutura, cidades, cultura, juventude e esportes, além de um subgrupo dedicado à Infância dentro da equipe de Direitos Humanos.

Os destaques ficaram por conta dos anúncios do ex-jogador Raí , da cantora Margareth Menezes, e de Guilherme Boulos e Henrique Paim, sendo que os dois últimos já tinham sido revelados na última semana.

Confira, a seguir, os novos nomes anunciados por Alckmin:

Cidades

– Ermínia Maricato

– Evanise Lopes Rodrigues

– Maria Fernanda Ramos Coelho

– Ines Magalhães

– Geraldo Magela

– Guilherme Boulos

– José de Filippi

– Marcio França

– Rodrigo Neves

– João Campos

– Nabil Bonduki



Educação

– Andressa Pellanda

– Alexandre Schneider

– Binho Marques

– Claudio Alex

– Heleno Araujo

– Henrique Paim

– Macaé Evaristo

– Neca Setúbal

– Paulo Gabriel

– Priscila Cruz

– Ricardo Marcelo Fonseca

– Rosa Neide

– Teresa Leitão

– Veveu Arruda



Infraestrutura

– Alexandre Silveira

– Gabriel Galípolo

– Mauricio Muniz

– Miriam Belchior

– Paulo Pimenta

– Vinicius Marques

– Fernanda Batista

– Marcos Cavalcanti



Juventude

– Gabriel Medeiros de Miranda

– Gilberlândio Miranda

– Kelly dos Santos Araújo

– Marcos Barão

– Nadia Beatriz Martins Garcia Pereira

– Nilson Florentino Jr

– Thiago Augusto Orbach

– Sabrina Santos



Esporte

– Ana Moser

– Edinho Silva

– Isabel Salgado

– José Luís Ferrarezi

– Marta Sobral

– Mizael Conrado

– Nádia Campeão

– Raí

– Verônica Hipólito



Cultura

– Antonio Marinho

– Áurea Carolina

– Juca Ferreira

– Lucélia Santos

– Márcio Tavares

– Margareth Menezes



Subgrupo de infância em direitos humanos

– Ariel de Castro Alves

– Maria Luiza moura Oliveira

– Pastor Wellington Pereira da Silva

– Isabela Henriques

O que é transição?

Desde a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro, muito se fala em transição de governo, mas nem todos sabem o que isso significa. O período começa no segundo dia útil após a eleição e termina dez dias antes da posse. Segundo o decreto 7221/2010, o governo atual deve colaborar o governo eleito.

De acordo com a Lei nº 10.609, publicada em 20 de dezembro de 2002, para que Lula assuma o poder em 1º de janeiro de 2023 e o presidente em exercício Jair Bolsonaro (PL) deixe o Palácio do Planalto, há todo um processo a ser seguido.

Para isso, monta-se uma equipe de transição para que o novo chefe do Executivo possa se inteirar sobre o funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Federal. O intuito é planejar atos que possam ser colocados em prática assim que o novo mandato seja iniciado.

A equipe de transição pode ter, no máximo, 50 membros, que são remunerados com salários entre R$ 2.70,46 e R$ 17.327,65. O presidente eleito pode convocar mais reforços, desde que sejam voluntários. Em 2022, foram reservados R$ 3,2 milhões para as propostas orçamentárias para a para a transição de governo.

Fonte: IG/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil