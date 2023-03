Com reajustes que superam mais de 40,00% em 12 meses, feijão e arroz diminuem na mesa

Os preços dos alimentos básicos no Pará vêm subindo mês a mês. As pesquisas mostram esta realidade. O custo da Cesta Básica comercializada na capital paraense, por exemplo, mostra que no mês passado (Fevereiro/2023) voltou a ficar mais caro, alcançando o valor de R$ 662,98, comprometendo na sua aquisição 55,0% do Salário Mínimo de R$ 1.302,00, em vigor desde 01.01.2023.

Também no mês passado, nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2023) e também nos últimos 12 meses (Fev/2022-Fev/2023), a grande maioria dos alimentos básicos que compõem a Cesta Básica ficou mais car, com destaque para as altas elevadas nos preços do feijão e do arroz. Os reajustes nos preços destes produtos não foram uniformes, entretanto são frequentes e na maioria dos casos, com reajustes acumulados acima da inflação medida para os períodos analisados.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA pesquisa semanalmente o preço do quilo do feijão e do Arroz (tipo 1, tipo 2 e o parbolizado) em supermercados da capital paraense. Nos últimos 12 meses, a trajetória de preços médios de cada produto foi a seguinte: No caso do Feijão, em média, o quilo do produto foi comercializado em Fevereiro/2022 a R$ 6,81; encerrou o ano passado (Dezembro/2022) sendo comercializado em média a R$ 7,84. Iniciou o ano (Janeiro/2023) custando em média R$ 9,62 e, no mês passado (Fevereiro/2023), voltou a ficar mais caro, sendo comercializado em média a R$9,70. Com isso, o produto ficou quase 1,00% mais caro no mês passado (Fev/2023) em relação a Jan/2023. Nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2023) o reajuste acumulado no preço do feijão alcançou quase 24,00% contra uma inflação calculada em 1,23% (INPC/IGE). Já nos últimos 12 meses (Fevereiro/2022-Fevereiro/2023), a alta acumulada no preço do quilol do Feijão foi ainda maior, alcançando mais de 42,00%, percentual também superior à inflação calculada em 5,47% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

ARROZ

Segundo as pesquisas do Dieese/PA, no caso do Arroz, nos últimos 12 meses, o produto apresentou a seguinte trajetória: em Fevereiro/2022, o quilo do produto foi comercializado em média nos supermercados da capital a R$ 4,88; encerrou o ano passado (Dezembro/2022) sendo comercializado em média a R$ 5,55. Iniciou o ano (Janeiro/2023) custando em média R$ 5,61 e, no mês passado (Fevereiro/2023), foi comercializado em média a R$ 5,63. Com isso, o produto ficou 0,36% mais caro no mês passado (Fevereiro/2023) em relação a Jan/2023. No início deste (Janeiro e Fevereiro/2023), o reajuste acumulado no preço do Arroz foi de 1,44% maior que a inflação calculada em 1,23% (INPC/IGE) para o mesmo período e, nos últimos 12 meses (Fevereiro/2022- Fevereiro/2023), a alta acumulada no preço do quilo do produto foi de 15,37% mais que o dobro da inflação calculada em 5,47% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Os aumentos registrados nos preços do feijão e do arroz atingem em cheio a principal composição alimentar nas mesas dos trabalhadores paraenses. Por outro lado, também para quem trabalha com o fornecimento de refeições, assim como bares e restaurantes, todos tem feito uma verdadeira ginástica para manter seus preços. A população de menor renda sempre é mais prejudicada neste cenário de carestia, pois mesmo com muita pesquisa de preço, na maioria das vezes, e dependendo do tamanho dos reajustes, muitas famílias não conseguem garantir estes dois itens básicos (Feijão e Arroz) nas suas mesas, diz Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA.

Infelizmente, as recentes pesquisas do Dieese/PA deste mês de Março/2023 não mostram recuos nos preços do arroz e do feijão comercializados nos supermercados da Capital.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar