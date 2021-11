Com recorde de equipes inscritas, Campeonato Paraense Feminino começa neste final de semana

Clube que vencer a competição conquista vaga para a Série A3 do Brasileiro Feminino de 2022, com exceção do Madre Celeste; Veja o modo de disputa, os grupos e os jogos da primeira fase

O Campeonato Paraense Feminino começa neste sábado, dia 6, e contará pela primeira vez com 21 equipes na disputa, um recorde da competição. A equipe que conquistar o título estará garantida na Série A3 do Brasileiro Feminino de 2022 – com exceção do Madre Celeste, que vai disputar a elite do torneio nacional.

Em 2020, o mesmo Madre Celeste venceu o Paysandu na final por 4 a 0 e chegou ao hexacampeonato, se igualando ao Independente de Tucuruí, que novamente não formou equipe para a competição.

Modo de disputa

Na primeira fase, os 21 times estão divididos em oito grupos, sendo cinco com três equipes e três com apenas duas. Do Grupo A ao E serão jogos de ida, totalizando duas partidas para cada. Entre os Grupos F e H serão ida e volta. Se classificam apenas os primeiros colocados de cada chave.

Na segunda fase, ou quartas de final, os duelos serão definidos de acordo com a campanha na primeira fase, levando em consideração apenas os classificados dos Grupo A ao F. Os times que avançarem dos Grupo G e H vão se enfrentar. No mata-mata, os confrontos serão todos de ida e volta.

Grupos da competição

Primeira rodada

Sábado, 6 de novembro

Pinheirense X União Paraense – 09h30 – Abelardo Condurú

Águia X Vila Rica – 9h30 – Zinho de Oliveira

Paraense x Terra Alta – 15h30 – CT do Paraense

Caeté X Fonte Nova – 15h30 – Campo do Paroquial

Itupiranga X Gavião – 15h30 – Arena Crocodilo

Domingo, 7 de novembro

Tiradentes x Madre Celeste – 15h15 – Ceju (Campo 1)

São Francisco X Carajás – 15h30 – Ceju (Campo 2)

Pedreira x Vênus – 15h45 – CEJU (Campo 3)

Segunda rodada

Quinta-feira, 11 de novembro

Remo x Paraense – 9h30 – CT do Remo

Sábado, 13 de novembro

Castelo dos Sonhos x Caeté – 9h30 – Modelão

Domingo, 14 de novembro

Santa Rosa x Tiradentes – 9h15 – Ceju (Campo 1)

Paysandu x Pedreira – 9h30 – Curuzu

Cabanos x São Francisco-PA – 9h30 – Ceju (Campo 2)



Terceira rodada

Quarta-feira, 17 de novembro

Forte Nova x Castelo dos Sonhos – 9h15 – Ceju (Campo 1 )

Vênus x Paysandu – 9h30 – Humberto Parente

União Paraense x Pinheirense – 9h30 – Ceju (Campo 2)

Gavião x Itupiranga – 9h30 – Zinho de Oliveira

Madre Celeste x Santa Rosa – 15h15 – Ceju (Campo 3)

Terra Alta x Remo – 15h30 – Ceju (Campo 1)

Carajás x Cabanos – 15h45 – Ceju (Campo 2)

Vila Rica x Águoa – horário a definir – Bandeirão

