Com recurso superior a R$ 1,4 milhão, Cohab investe na melhoria de 170 moradias em Colares

Na cidade de Colares, o governador Helder Barbalho beneficiou 170 famílias da cidade com cheques do programa Sua Casa. A política pública concede apoio para aquisição de material de construção e auxílio para o pagamento da mão de obra contratada para realizar o serviço. Os benefícios foram entregues nesta terça-feira (4), em cerimônia oficial.

Durante a entrega, o chefe do executivo paraense destacou o investimento público para melhoria das habitações no Pará. “Isso representa mais de um milhão e 400 mil reais que estamos viabilizando para as melhorias habitacionais destas famílias. Não é empréstimo, é o Estado viabilizando, em média, 16 mil reais para que cada família melhore as condições das casas”, pontuou Helder.

Daniel França da Silva foi um dos contemplados na entrega desta terça-feira. O pedreiro tem um filho pequeno e contou o que o Sua Casa representa para toda família: “É uma moradia mais digna. Eu moro de aluguel, então você sabe como é ter que pagar todo mês. Em casa somos 4 pessoas e estamos felizes”.

O Sua Casa é gerenciado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab). Para o presidente da instituição, Luís André Guedes, o programa vem melhorando as condições de moradia em todas as regiões do Pará.

“Nós estamos atendendo a determinação do governador Helder de beneficiar as famílias que mais precisam de ajuda. Somente hoje temos moradores que estão recebendo a primeira parcela e outros que recebem a segunda. Desta forma, as famílias sabem que vão poder concluir a obra de construção de um sonho, da casa própria”, avaliou Guedes.

O valor concedido pelo programa é de até 21 mil reais. Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que a iniciativa foi lançada em 2019, garantindo melhorias aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil.

O programa Sua Casa já beneficiou mais de 187 mil pessoas de todo o Pará. No total, até o dia 25 de maio de 2023, a política pública habitacional ajudou a construir, reconstruir e ampliar mais de 37 mil residências. Criado em 2019, o programa já melhorou as condições de moradia em 133 municípios paraenses, em todas as 12 regiões de integração. Para garantir as execuções das ações para melhorar os índices habitacionais paraenses, a Cohab já investiu mais de 347 milhões de reais.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc. O programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará