Com retorno de personagem, Marvel divulga trailer de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’; assista

Material promocional foi divulgado pelo estúdio nesta segunda-feira, 23; Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei e Jon Favreau retornam para seus papeis

Depois de muitas expectativas nos últimos dias, a Marvel e a Sony divulgaram o trailer de “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa“, novo filme do super-herói. O trailer foi divulgado na noite desta segunda-feira, 23, e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. No material, é possível ver Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Jon Favreau retornando a seus papeis nos filmes anteriores. Benedict Cumberbatch, que interpreta o herói Doutor Estranho no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) também está no longa. Apesar das suspeitas, o trailer não confirmou a presença de Tobey Maguire e Andrew Garfield, que interpretaram o herói em outros filmes, não foram confirmados no novo longa e nem apareceram no trailer