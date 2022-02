Com retorno de trio, Paysandu recebe Itupiranga na Curuzu pelo Parazão 2022

Após empatar a primeira no Campeonato Paraense, o Paysandu retorna a campo nesta quarta-feira (15) querendo voltar a vencer no torneio. A partir das 20h, o Papão encara Itupiranga, no estádio da Curuzu, em Belém, pela sexta rodada do Parazão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com.

O Paysandu chega para o duelo com o Crocodilo depois de encerrar a campanha com 100% de aproveitamento no Estadual. Na última rodada, o Papão empatou em 0 a 0 com o Tapajós, após dominar grande parte do jogo e perder chances claras de gol. Apesar do tropeço, o Papão segue na liderança do Grupo A da competição, com 10 pontos.

Após uma campanha irregular no Estadual, o Itupiranga vai à Curuzu em busca de rendenção. Na última rodada, a equipe do sudeste do Pará foi derrotada por 4 a 2 pelo Águia de Marabá e se complicou na busca por uma vaga na próxima fase. O Crocodilo está na na terceira colocação do Grupo B do torneio, empatado com o vice-líder, o Bragantino.

Como vêm as equipes?

Os donos da casa chegam para o confronto com reforços no time titular. Recuperados de lesão, o volante Christian, o meia Ricardinho e o atacante Dioguinho estão relacionados para o confronto. Apesar disso, o Papão terá duas importantes baixas. O volante Bileu ainda trata um estiramento no joelho e o atacante Henan se recupera de uma distensão no músculo peitoral. Ambos seguem sendo observados pelo Departamento Médico.

Já o Itupiranga terá uma baixa certa para o jogo contra o Paysandu. O meia Max Sandro foi expulso no clássico regional contra o Águia de Marabá e cumpre suspensão. Além disso, os laterais Ivanilso e Souza estão pendurados com dois cartões amarelos.

Confira a ficha técnica:

Local: Curuzu

Hora: 20h

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Acácio Menezes Leão

Paysandu: Elias Curzel (Thiago Coelho); Igor Carvalho, Marcão, Genílson e João Paulo; Christian, Ricardinho e José Aldo; Dioguinho, Marlon e Marcelo Toscano.

Técnico: Márcio Fernandes.

Itupiranga: Evandro; Ivanilso, Moisés, Carlinhos e Igor Pará; Bruno, Jhonatan, Lucas e Rodrigo Alvin; Ceará e João Victor.

Fonte: O Liberal