Com show de bola, Remo goleia Cametá e decide título do Parazão contra o Águia

O Clube do Remo despachou o Cametá aplicando uma goleada de 4 a 0 e vai para decisão do Parazão de 2023 diante do Águia, de Marabá. No ano de 2012, os dois times decidiram o título e o Leão, de Antônio Baena, levou a melhor.

O Clube do Remo briga pelo bicampeonato e, depois do jogo deste domingo, 30, parece qualificado para manter a hegemonia no futebol paraense.

PRIMEIRO TEMPO

Com o Baenão lotado pela torcida azulina, o Clube do Remo, simplesmente, foi feroz em campo, não permitiu ao Cametá apresentar sua bola. Exercendo forte marcação e por meio de tabelas, o Leão foi minando a resistência cametaense.

A supremacia azulina começou aos 4, 34’, com o gol de Muriqui. Bola passada por Pablo Roberto. O artilheiro, ágil, tocou de pé esquerdo.

O segundo gol, aos 18 minutos por Jean Silva, foi uma cópia do primeiro tento. O Cametá não produziu nem uma boa jogada na primeira etapa. O goleiro Vinicius foi um espectador.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, Rogerinho Gameleira, do Cametá, mudou a formação tática, sem resultado. O time ‘aprisionado’, sempre dominado pelo Leão Azul. Aos seis minutos Richard Franco ampliou para 3 a 0.

Jogando absoluto, o Clube do Remo chegou ao quarto gol com Pablo Roberto, aos 16 minutos. O meia entrou livre, driblou o goleiro e marcou.

O Cametá finalmente saiu da bolha e nos minutos finais tentou o gol de honra. Aos 40 minutos, Pilar chutou e Vinicius desviou para escanteio. Aos 42’ Osvaldir cobrou falta e o goleiro azulino rebateu.

PANORAMA

Agora, Clube do Remo e Águia de Marabá estão na final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional e decidirão o título em data a ser definida pela Federação Paraense de Futebol – FPF. Enquanto isso, os dois finalistas do Parazão também se preparam para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Águia venceu o Paysandu, ontem, no Mangueirão, e conquistou a vaga do primeiro finalista do Estadual; o Papão da Curuzu, que também estreia na Série C, almejando o acesso à Segundona, que agora é elite no futebol nacional, demitiu o técnico Márcio Fernandes ontem mesmo. (Texto: Braz Chucre e Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Ronabar)

Ficha Técnica

Clube do Remo 4 x 0 Cametá

Campeonato Paraense – 2023- Semifinal – Jogo de Volta

Local: Estádio Evandro Almeida [Baenão]

Hora: 17h

Gols: Muriqui, 4,34’ do 1/T; Jean Silva, 18’ do 1/T; Richard Franco, 6, 12’ 2/T; Pablo Roberto, 16’ 2/T

Cartão Amarelo: Galdezani, Clube do Remo; Ryan, Jorge Pet, do Cametá

Clube do Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan (Raí); Anderson Uchôa (Paulinho Curuá), Richard Franco, Galdezani e Pablo Roberto (Alvaro); Muriqui (Fabinho) e Jean Silva

Técnico: Marcelo Cabo

Cametá

Pedro Henrique; Osvaldir, Marcão, Taison, Rayro; Yuri (Tomas) , Léo Pará (Wendell), Ryan (Cristian), Alexandre (Rogerinho); Jorge Pet (Maycon) e Pilar

Técnico: Rogerinho Gameleira

Arbitragem

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Leory Rodrigues Pereira

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo