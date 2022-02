Com temática de carnaval, Dani Black faz show no domingo, 27

Dani Black realiza show de carnaval em Belém no domingo dia 27, às 18h, no Restaurante Namaré, com uma ótima opção para curtir uma boa música e o lindo pôr do sol de frente para a baia do rio Guajará e ainda apreciar as sonoridades da artista que mescla um repertório bem dançante ao som de lambada, cumbia, Calypso, brega, carimbó, samba, machinhas marcantes de carnaval e muito mais.

“O público tá com saudade de um carnaval e mesmo sem termos aquela tradicional festa paraense, prometo entregar uma experiência única e nostálgica que não vai deixar ninguém parado, bem ao estilo carnavalesco mesmo”, adianta Dani sobre sua apresentação deste final de semana.

Com apreço para os mais diversos estilos musicais, Dany Black é apaixonada pela música em si, nas suas diversas ramificações, mas sua alma está conectada intimamente aos estilos MPB (Música Popular Brasileira) e a MPP (Música Popular Paraense): “A música em si é um sentimento que me faz levar a vida, independente do estilo, ver a animação das pessoas e ver elas curtindo, dando feedback, é surreal, me realizo mesmo cantando e vivendo da arte”, reflete.

Dany Black, que se chama Daniella Dias, é natural da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, mas mora no município de Ananindeua desde os anos 1990. Quando tinha apenas 13 anos ela iniciou sua vida na música gospel. Sendo filha de ritmista, a cantora é apaixonada pelo som dos tambores, e no repertório, o público viaja desde os clássicos da MPB até os ritmos marcantes do Pará.

“Esse evento de domingo vai ser para todos os públicos, todo mundo vai ter o que curtir, vai dançar, se divertir e claro curtir uma mega paisagem que o local proporciona a todos que visitarem, agradeço desde já a todos que pretendem ir ao evento, vai ser mágico”, convida a cantora para seu show do domingo, 27.

Serviço: Dany Black realiza show neste domingo, 27, a partir das 18h, no restaurante Namaré, que fica na rua São Boaventura, na cidade velha n° 112.

Crédito da Foto: Bruno Rafael