Com time reserva, Liverpool vira contra o Southampton e segue na luta por título inglês

A definição do título inglês vai ficar mesmo para a última rodada. Nesta terça, por alguns minutos, após o time reserva do Liverpool sair atrás do placar contra o Southampton, o Manchester City era campeão, mas os Reds conseguiram se impor e venceram por 2 a 1, de virada. Minamino e Matip fizeram os gols do time comandado por Jürgen Klopp.

A vitória faz o Liverpool diminuir a sua desvantagem para o Manchester City, que empatou com o West Ham. Os Reds tem agora 89 pontos e fica na segunda posição, com um ponto a menos que os Citizens. Já livre do rebaixamento, o Southampton é o 15º colocado, com 40 pontos ganhos.

No único cenário possível para ser campeão o Liverpool precisa ganhar do Wolverhampton na última rodada e torcer para que o City não vença o Aston Villa.

Liverpool reserva busca o empate

Com o time muito modificado, o Liverpool não conseguiu ter controle das ações ofensivas da partida, que foi muito aberta e com chances para os dois lados. No início quente, o Southampton se deu melhor e abriu o placar aos 13, quando após uma jogada iniciada no campo de defesa, Redmond recebeu pela esquerda, passou por dois dois jogadores ao cortar para dentro e acertou o ângulo para abrir o placar.

A pressão na busca pelo empate foi instantânea e aos 19, Firmino mandou para as redes de cabeça após cobrança de falta. No entanto, o lance foi anulado por impedimento do brasileiro. Aos 20, Minamino recebeu no bico da área, bateu no cantinho, mas McCarthy defendeu bem. Pouco depois, Gomez caiu na área após disputa com o zagueiro, pediu pênalti, mas o jogo prosseguiu.

O jogo seguiu em um ataque contra defesa, com apenas algumas poucas escapadas do Southampton. A pressão seguiu, até que aos 27, Jota recebeu na entrada da área, ajeitou e Minamino soltou uma pancada para deixar tudo igual. A virada quase saiu aos 30, quando MIlner arriscou de longe, a bola quicou perto do gol, mas McCarthy conseguiu cair e espalmar.

O empate não mudou a dinâmica do jogo, que continuou de um time só no ataque e outro se defendendo. Aos 36, Firmino teve espaço na intermediária, arriscou e mandou por cima do alvo. Os Reds seguiram com paciência para furar o ferrolho montado pelo Southampton, mas sem muito conjunto, o time reserva cruzou muitas bola para a área, sem ter sucesso.

Virada para continuar na luta

A busca pelo gol da virada seguiu firme logo no início do segundo tempo. Aos 3, Tsimikas avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Diogo Jota, que dominou bem, mas finalizou para fora. O Southampton subiu um pouco, o que deixou o jogo mais aberto e espaço para os Reds. Aos 11, após rápida troca de passes, Firmino acionou Elliot, que tentou tirar do goleiro e mandou na rede pelo lado de fora.

Mesmo sem sufocar o Southampton, que já deixou as suas linhas mais altas e desfez a retranca, o Liverpool seguiu criando. Aos 16, Curtis Jones teve liberdade perto da meia-lua, bateu colocado e mandou rente à trave. Aos 20, foi a vez de Firmino finalizar certo após tabela com Elliot, mas o chute no meio do gol foi tranquilo para McCarthy defender.

Tava faltando ao Liverpool construir uma chance clara para virar. Então a bola parada apareceu. Aos 22, Tsimikas cobrou escanteio, a zaga não conseguiu afastar e Matip encobriu o goleiro com uma bela cabeçada e colocou os Reds na frente. Com o gol sofrido, o Southampton ensaiou ir mais para o ataque, mas não levou tanto perigo. Os Reds continuaram ofensivos, mas tomando mais cuidado.

A bola seguiu mais com o Liverpool, que tentou tirar a velocidade do jogo. Mas do outro lado, o Southampton começou a marcar alto e tentar dificultar a vida do adversário. Aos 43, os Saints voltaram a finalizar certo, novamente com Redmond, que bateu de fora da área e Alisson defendeu em dois tempos. Nos minutos finais, os donos da casa que foram para a pressão, mas não foram páreos.

