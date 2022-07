Com usina própria, Hospital de Canaã dos Carajás produz oxigênio e reduz custos

Canaã dos Carajás agora conta com uma usina de produção de oxigênio, moderna, nas instalações do Hospital Municipal Daniel Gonçalves. O equipamento, adquirido pela prefeitura, vem ajudando a suprir a demanda maior por oxigênio e de ar medicinal durante a pandemia, além de reduzir custos da administração municipal com contratações.

Além de atender às necessidades do Hospital e anexo, o oxigênio também pode ser armazenado em cilindros, para o uso nas Unidades Básicas de Saúde e para pacientes acamados.

“A usina de gases medicinais é um equipamento com tecnologia de ponta, que nos garante autossuficiência na produção de oxigênio e de ar medicinal, e também uma redução de custos, uma vez que nós não precisamos mais adquirir cilindros de oxigênio e de ar medicinal de empresas terceiras”, destacou a diretora do Hospital Municipal, Juliana Queiroz.

O profissional do Hospital André Sousa, que foi treinado para atuar na manutenção da Usina, destaca que “a única matéria prima é a atmosfera”. “O oxigênio é captado, retirado toda a impureza, e armazenado e depois distribuído aos nossos leitos do Hospital Municipal”, diz.

