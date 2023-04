Com Vinicius defendendo penalidade, Remo vence Caeté e encara Cametá na semifinal do Parazão

O Clube do Remo está na semifinal do Parazão de 2023. A classificação azulina aconteceu na noite desta terça-feira, 18, no Mangueirão, com a vitória de 2 a 1 sobre o Caeté.

Agora, na semi, o Leão Azul vai encarar o Cametá com o primeiro jogo na sexta-feira, 21, no Parque do Bacurau. O jogo de hoje teve e o de sexa terá a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O Leão começou o duelo com o Caeté valente, dominador. Logo aos dois minutos traduziu em gol a superioridade técnica. Lucas Marques e Fabinho cabeceou no canto, fazendo 1 a 0 no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Logo depois, o atacante entrou livre, mas o chute foi em cima do goleiro André Gaia. O Remo tocava a bola e conseguia criar várias situações de gols.

O Caeté foi avançando e, aos 34 minutos, empatou. Thurram centrou, Pedrinho cabeceou. A bola bateu em Ícaro e sobrou para Fernando Portel mandar sem chances para Vinicius.

EXPULSÃO

Aos 36 minutos, Pablo Roberto, do Clube do Remo, num lance com Portel, levantou demais a perna e acabou expulso pelo segundo cartão amarelo.

Com um jogador a menos, o Remo ficou vulnerável. O Caeté teve dois lances para desempatar. Em ambos, Vinicius foi arrojado e evitou os gols dos guerreiros caeteuaras.

SEGUNDO TEMPO

Os times voltaram para o jogo modificados. Mal a bola rolou, Mauro Praia bateu rasteiro. O goleiro azulino operou milagre com os pés, desviou a bola para escanteio. Aos três minutos, um cachorro preto invadiu o gramado, burlando a ‘temível’ segurança do Mangueirão.

VIRADA

O Leão da Antônio Baena deu troco aos avanços do Caeté. Aos 4 minutos, Ícaro mandou um petardo e André Gaia jogou para escanteio.

Aos cinco minutos houve escanteio. A bola quicou e Leonan, de pé esquerdo, chutou forte, desviou na zaga, entrou. Remo 2 a 1.

Novamente na frente do placar, o Clube do Remo voltou a ter o controle do jogo, mesmo com 10 homens no gramado.

Aos 38 minutos, o Caeté apareceu com perigo. Léo Carvalho descarregou um canhão e Vinicius mandou para escanteio.

PENALIDADE

A grande atuação do goleiro remista foi coroada aos 48’ (acréscimos) com a defesa de uma penalidade cobrada por Keoma.

O zagueiro Diego Ivo derrubou Mateus Martins dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti, desperdiçado pelo meia caeteuara.(Braz Chucre/Edição: Nazaré Sarmento)

Ficha Técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2023

Quartas de final

Clube do Remo 2 x 1 Caeté

Local: Mangueirão

Data: 18/04/2023

Hora: 20h

Gols: Fabinho, 2’, 1/T; Fernando Portel, 34’, 1/T; Leonan, 5’, 2/T

Cartão Amarelo: Mateus Martins, Mauro Praia, Leandro Cearense, Kauê, do Caeté; Alvaro, Diego Guerra, do Clube do Remo

Cartão Vermelho: Pablo Roberto, do Clube do Remo

Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra (Diego Ivo) e Leonan; Anderson Uchôa e Pablo Roberto e Rodriguinho (Paulinho Curuá); Jean Silva, Rogério (Alvaro, depois Ronald) e Fabinho (Diego Tavares)

Técnico: Marcelo Cabo

Caeté

André Gaia; Thurram (Léo Carvalho), Mateus Martins Júnior e PC Timborana; Gulli (Keoma), Fernando Portel, Kauê e Pedrinho (Wesley Capanema); Leandro Cearense (Carioca) e Anthony (Mauro Praia)

Técnico: Robson Melo

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Carlos Eduardo Galeno Benevides e Jhonathan Leone Lopes

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo