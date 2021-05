Com vitória sobre Brusque, Avaí está na final do Catarinense

O Avaí derrotou o Brusque por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (19) em partida realizada no estádio Augusto Bauer, e disputará a final do Campeonato Catarinense. No confronto de ida, as equipes empataram sem gols

O adversário do Leão da Ilha na decisão será a Chapecoense, que se classificou após empatar em 1 a 1 com o Marcílio Dias na tarde desta quarta-feira na Arena Condá. A classificação foi alcançada porque, na partida de ida, o Verdão do Oeste superou o Marinheiro por 4 a 1.

O gol da vitória do Avaí saiu aos 21 minutos do segundo tempo, quando, após cobrança de escanteio, Getúlio desviou a bola e o lateral Edilson marcou.

Jogos das finais

Avaí e Chapecoense começam a decidir o Campeonato Catarinense no próximo domingo (23), quando, a partir das 16h (horário de Brasília), fazem o jogo de ida no estádio da Ressacada. A partida de volta acontece na quarta-feira (26) na Arena Condá.

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro

Edição: Fábio Lisboa