Com Zig Zag Arena, Globo perde liderança para SBT e Record

Com apenas três edições exibidas, o game show Zig Zag Arena, da TV Globo, segue patinando na audiência com frequentes perdas de liderança para os concorrentes nas tardes de domingo. Na edição mais recente, exibida neste dia 17, o programa chegou a perder o primeiro lugar em São Paulo por alguns momentos para Record e SBT, segundo medição preliminar da Kantar Ibope.

De acordo com números minuto a minuto divulgados por jornalistas especializados em televisão, o Domingo Legal, do SBT, permaneceu cerca de dezoito minutos em primeiro lugar em São Paulo, com picos de 10,1 pontos. O Cine Maior, da Record TV, que exibia o longa O Ataque, beliscou a liderança por outros quatros minutos, com máxima de 9,7 pontos.

No entanto, apesar do tropeço, o Zig Zag Arena conseguiu vencer as concorrentes na média geral. O motivo foi a mudança das atrações que eram exibidas tanto pelo SBT quanto pela Record por volta de 15h15, o que acabou atrapalhando a continuidade dos bons índices do Domingo Legal e do Cine Maior.

Essa não foi a primeira vez que o game show da Globo sofreu uma derrota e foi retirado da liderança por concorrentes, aliás, esse fato aconteceu inclusive na edição de estreia do Zig Zag Arena. No dia 3 de outubro, entre 14h32 e 15h06, com o Comprar é Bom, Levar é Melhor, o SBT obteve 9,9 pontos, contra 9,5 da nova atração da Globo, de acordo com dados da Grande São Paulo.

Fonte: Pleno News