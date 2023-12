Comandante da lancha Dona Lourdes II é considerado réu por 24 homicídios e 62 tentativas de assassinatos

O comandante da lancha Dona Lourdes II, que naufragou na Baía do Marajó, às proximidades da ilha do Cotijuba, em Belém, provocando as mortes de 24 pessoas (13 mulheres, seis homens, quatro crianças e um bebê), foi oficializado nesta segunda-feira, 11, na secretaria do Tribunal do Júri de Belém como réu pelo assassinato das vítimas da tragédia e por tentativa de homicídio de outras 62 pessoas que estavam a bordo da embarcação. A decisão é da juíza da 2ª Vara do Juri de Belém, Sarah Castelo Branco, que acabou parecer do Ministério Público do Pará (MPPA) e dos assistentes de acusação. O réu é defendido pelo advogado criminalista Dorivaldo Belém.

No dia 7 deste mês a decisão foi publicada pelo tribunal. Houve um imbróglio por causa do número de vítimas. A Polícia atestava um número menor a 24 mortos. A recontagem foi feita e agora o processo-crime segue normalmente.

Segundo informações das autoridades encarregadas das investigações, um bebê que estava na barriga da mãe durante o naufrágio também é uma vítima da tragédia, por isso a atualização para 24 mortos. A criança teria nascido no barco, no momento do desespero da mãe e não sobreviveu.

A TRAGÉDIA

A tragédia aconteceu no dia 8 de setembro de 2022, na Baía do Marajó, próximo à Ilha de Cotijuba, em Belém. A lancha foi a pique depois de apresentar defeito técnico. A última vítima fatal a ser encontrada foi Sophia Loren Andrade dos Santos, de 4 anos, após 26 dias de buscas nas águas. Sobreviveram 66 pessoas, entre as quais uma idosa de 78 anos que até hoje está traumatizada com o ocorrido.

A lancha chegou a ser retirada do fundo da baía, no entanto, segundo o advogado Dorivaldo Belém, voltou a afundar e está até hoje no fundo do rio.

Imagem: Acervo de A PROVÍNCIA DO PARÁ