Comandante da Marinha do Brasil lançará programação de prevenção ao escalpelamento

O Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, estará no Pará de hoje, terça-feira, 17 até a próxima quinta-feira, 19, cumprindo agenda operativa e administrativa, com visitas às Organizações Militares subordinadas ao Comando do 4º Distrito Naval. Em Belém, o Almirante Garnier divulgará a programação para a Semana de Prevenção ao Escalpelamento, acidente que ainda assombra comunidades ribeirinhas na Amazônia e que sensibiliza o alto Comando da Marinha.



A programação ocorrerá de 20 a 29 de agosto, nos municípios de Belém, Breves e Curralinho, onde serão realizadas campanhas educativas e instaladas, gratuitamente, coberturas de eixos de motores de embarcações.



Garnier também sobrevoará a região do porto de Miritituba, no município de Itaituba (PA), local que se destaca pelo grande desenvolvimento portuário nos últimos anos. Logo após, se dirigirá para a cidade de Santarém (PA), onde falará com a imprensa sobre o papel da Marinha no desenvolvimento do Arco Norte, com aumento da participação dos Estados do Norte nas exportações nacionais. Esta será a primeira vez que um Comandante da Marinha visitará a cidade de Santarém.

Foto: Pleno.News