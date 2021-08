Comandante do 24° Batalhão da PM é afastado após morte de pedreiro no Tapanã

O Tenente Coronel da Polícia Militar José Fernandes Alves de Lima Neto, conhecido como “Lima Neto” foi exonerado do cargo de comandante do 24° Batalhão da PM. A decisão tomada pelo Comandante Geral, Coronel Dilson Júnior foi publicada no Boletim Geral da Polícia Militar da última segunda-feira, 30.

Lima Neto e sua equipe estão sendo investigados pela morte do pedreiro Antônio Ivanildo Queiroz, de 45 anos, que segundo familiares, foi torturado e morto dentro de casa, na última sexta-feira, 27, por policiais do 24° Batalhão da Polícia Militar.

Ainda segundo a família, os policiais teriam invadido a casa do pedreiro, alegando que dentro da residência haviam drogas. Antônio teria sido torturado com um saco plástico, oque levou o homem a morte. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento(UPA) do Tapanã, mas chegou morto no local.

O atestado de óbito do Instituto Médico Legal, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, aponta que Antônio possuía sinais de asfixia mecânica.

Investigações

A reportagem entrou em contato com o Promotor da Justiça Militar, Armando Brasil, que disse “que a investigação será feita pela corregedoria da PM em conjunto com a Promotoria Militar em razão da gravidade dos fatos”. O promotor disse ainda que outras medidas ainda serão tomadas “ O afastamento do Cmte foi o primeiro ato. Outras medidas serão adotadas… Foi instaurado inquérito policial militar (IPM) pela corregedoria que será acompanhado pela Promotoria Militar que adotará as chamadas medidas cautelares judiciais”, completou.

Fonte: Roma News

Foto: Reprodução/ Redes Sociais