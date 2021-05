Comandante do BOPE do Pará parabeniza PM que deu soco em homem durante a abordagem

O comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar do Pará, Tenente Coronel Firmino, polemizou após fazer uma publicação parabenizando policiais que acertaram um soco no rosto de um homem durante uma abordagem em Caieiras, na Grande São Paulo, na noite do último sábado, 29.

Além de publicar o vídeo nas redes sociais, o Ten. Coronel da PM disse na publicação que o soco foi a melhor alternativa naquele caso. “ Acredito que um golpe traumático tem a capacidade de quebrar a resistência do atual ou iminente agressor, sem maiores danos colaterais evitando o agravamento da ocorrência.” disse Firmino, que ainda parabenizou o policial pela ação.

O post foi feito no Instagram do comandante e, em meio a comentários sarcásticos que ironizam a situação, há pessoas que também questionam a conduta do policial do vídeo.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para questionar se essa é a conduta utilizada pelos policiais militares durante ações nas ruas.