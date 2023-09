Comandante do Exército diz concordar com decisão do TSE

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou que concorda com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de excluir as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. A declaração do militar foi dada ao blog da jornalista Andréia Sadi, do Grupo Globo.

– Concordo sim. Nenhum problema quanto a isso – disse o comandante.

A decisão de retirar as Forças Armadas do grupo foi tomada de forma unânime pela Corte Eleitoral nesta terça-feira (26). Além dos militares, o Supremo Tribunal Federal (STF) também foi excluído do grupo. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a participação das Forças Armadas não se mostrou necessária, eficiente e razoável.

Moraes também destacou que, apesar da exclusão, as Forças Armadas vão continuar auxiliando a Justiça Eleitoral no transporte das urnas eletrônicas e na segurança dos eleitores e locais de votação, como já tem sido feito nos últimos pleitos.

Fonte: Pleno News/ Foto: PR/Ricardo Stuckert