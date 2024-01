Comandante do Hezbollah morre em bombardeio israelense

Um comandante do grupo terrorista libanês Hezbollah morreu nesta segunda-feira (8) no ataque de um drone de Israel contra o veículo em que viajava na área de Khirbet al Salam, no sul do Líbano, e que também matou pelo menos outro passageiro do carro, informaram diversas fontes.

O Hezbollah anunciou em um comunicado a morte de seu “comandante” Wissam Hassan Taweel, codinome Hajj Jawad, identificando-o como um “mártir no caminho para Jerusalém”, como costuma se referir genericamente às vítimas do fogo que cruza com Israel nas áreas fronteiriças entre os dois países.

Uma fonte próxima do movimento xiita, que pediu anonimato, confirmou à Agência EFE que Taweel foi assassinado enquanto viajava em um veículo por Khirbet al Salam e que a vítima pertencia às forças especiais Radwan.

As forças de elite Radwan, especializadas em operações ofensivas, retiraram-se da faixa imediatamente fronteiriça com Israel nas últimas semanas, após uma série de esforços diplomáticos, mas o ataque desta segunda ocorreu a quase 20 quilômetros da fronteira.

Nesta segunda completam-se três meses de fogo cruzado entre o Hezbollah e as tropas israelenses, que estão envolvidas na pior escalada de violência desde a guerra travada por ambos em 2006. A tensão aumentou ainda mais depois de um ataque de drone atribuído a Israel ter matado na última terça (2) o número 2 do gabinete político do Hamas, Saleh al Arouri, e outras seis pessoas.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI