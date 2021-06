Comarca de Óbidos promove cinco júris no Baixo Amazonas

A realização de cinco júris de réus presos e em liberdade marcou o retorno das atividades presenciais do Judiciário na Comarca de Óbidos, no Baixo Amazonas. As atividades presenciais do Judiciário retornaram gradualmente no município a partir do dia 19 de maio, data de encerramento dos bandeiramentos preto e vermelho, que sinalizavam alto risco de contágio por Covid-19, e vigoravam na região do Baixo Amazonas.

Ocorridos no período de 27 de maio a 15 de junho, os julgamentos foram presididos pelo juiz Clemilton Salomão de Oliveira e resultaram na condenação de dois réus à prisão em regime fechado, em dois processos. Dois outros réus foram condenados a regime fechado por homicídio qualificado em outro júri e, em outro julgamento, três réus obtiveram decisão de desclassificação para lesão corporal grave e foram condenados a regime aberto. Houve também uma absolvição.

Todos os júris atenderam aos protocolos preventivos à contaminação por Covid-19. Presencialmente, contaram com a participação do magistrado, do membro do Ministério Público estadual, da defesa dos réus e dos jurados. As oitivas de testemunhas foram realizadas por videoconferência.

Fonte: Coordenadoria de Imprensa

Texto: Andrea Cordeiro

Foto: Divulgação

Ascom TJPA