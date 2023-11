Começa a nova etapa da vacinação contra Influenza nesta segunda-feira, 13, em Belém

Belém terá a segunda Campanha de Vacinação contra a Influenza, que começa nesta segunda-feira, 13, e se estenderá até o dia 15 de dezembro. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, faz o lançamento da campanha a partir das 9h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro do Guamá.

Segundo o Departamento de Vigilância à Saúde (Devs) da Sesma, esta segunda campanha – a primeira foi entre os meses de abril e junho – é necessária para ajustar o calendário às mudanças realizadas pelo Ministério da Saúde na estratégia do Plano Nacional de Imunização (PNI) em relação à Região Norte.

Grupos prioritários

A Sesma orienta que a população dos grupos prioritários, que se vacinaram no primeiro semestre, devem tomar a vacina novamente. Na primeira etapa da campanha puderam receber o imunizante, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes em qualquer idade gestacional; puérperas (no período de até 45 dias após o parto); indígenas; ribeirinhos; quilombolas; trabalhadores de saúde; idosos com 60 anos ou mais de idade; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

Também são prioritários professores do ensino básico e superior; pessoa em situação de rua; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade com 18 anos e mais e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa; policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das forças armadas; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário (motoristas e cobradores) urbano e de longo curso; trabalhadores portuários e caminhoneiros. A meta é vacinar, pelo menos, 90% do total de cada um dos grupos prioritários.

Vacina Influenza Trivalente

A vacina de 2023, produzida no Butantan, ofertada pelo SUS protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B e contribui para reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para vacinação na região norte.

Mudança

Tendo em vista as diferenças da sazonalidade da Influenza no Brasil e considerando o ciclo de chuvas na Região Norte, conhecido como inverno amazônico, o Ministério da Saúde optou por separar a vacinação contra o vírus na região. Assim, a campanha, que normalmente é realizada no primeiro semestre em todo o Brasil, em 2024 passará a acontecer no segundo semestre para a população do norte do país. Nas demais regiões não haverá mudanças.

Dia D

Por causa dessa transição no calendário, a Sesma irá realizar esta segunda campanha de vacinação contra a Influenza que terá o Dia D em 25 de novembro. A meta da campanha de vacinação contra a Influenza em Belém, neste ano, era de imunizar 518.182 pessoas. Foram vacinadas 360.324 pessoas, atingindo 72,62% da população estimada. A previsão é alcançar um maior número nesta segunda etapa de vacinação.

Casos

Em Belém, somente no ano de 2023 já foram confirmados 29 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, sendo registradas seis mortes. A faixa etária com maior incidência é entre 40 e 59 anos.

Postos de vacinação

Os postos em que a população pode procurar a vacina, no horário de 8h às 17h são:

USF Barreiro I – Pass. Mirandinha – 367

USF Terra Firme – Rua São Domingos esq da Passagem 02 de junho

USF Fama – Estrada do Tucunduba – Outeiro

USF Furo das Marinhas – Rod. Augusto Meira Filho–Furo das Marinhas Mosqueiro

USF Mangueirão – Rua São João -1

USF Quinta dos Paricás – Estrada do Maracacuera, 2477 – Icoaraci

USF Sucurijuquara – Estrada da Baía do Sol

USF Tenoné II – Rua 6ª linha-S/N ao lado da Fund. Paula Francinete

USF Combu – Furo do Combu – s/n

USF Paraíso Verde – Av. João Paulo II -entre pass. Classe A e cruzeiro

USF Parque Verde – Rua da Yamada

USF Eduardo Angelim – Conjunto Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril-s/n

USF Paracuri I – Pass. Maura -218 Entre a 3ª e 4ª Rua

USF Radional – Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II Qd F-50 – Condor

USF Canal da Pirajá – Tv Barão do Triunfo- 1015 Esq.com a Rua Nova -Pedreira

USF Fidélis – Rua Pantanal – s/n – Outeiro

USF Souza – Av Almirante Barroso, dentro do Setran

USF Panorama XXI – Conj Panorama XXI QD 24 casa 11 –B Mangueirão

UBS Castanheira – Pass. Sol Nascente- Castanheira

UBS Portal da Amazônia – Rua Osvaldo de Caldas Brito-30 B- Jurunas

UBS Águas Lindas – Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N

UBS Baía do Sol – Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro

UBS Bengui II – Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes

UBS Cabanagem – Rua São Paulo,S/N– Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia

UBS Condor – Pass. Lauro Malcher, Nº 285

UBS Cotijuba – Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba

UBS Curió – Pass.Eng.Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa

UBS Fátima – Rua Domingos Marreiros, Nº 1664

UBS Guamá – Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479

UBS Icoaraci – Rua Manoel Barata, Nº 840

UBS Jurunas – Rua Fernando Guilhon, S/N

UBS Maracajá – Tv. Siqueira Mendes, S/N

UBS Marambaia – Rod. Augusto Montenegro

UBS Outeiro – Rua Manoel Barata, S/N

UBS Paraíso dos Pássaros – Rua dos Tucanos

UBS Pratinha – Rod. Arthur Bernardes – Base Naval

UBS Providência – Av. Norte

UBS Sacramenta – Av.Senador Lemos –Esquina com Dr. Freitas

UBS Satélite – Conj. Satélite, WE 08

UBS Sideral – Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil

UBS Tapanã – Rua São Clemente

UBS Telégrafo – Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro

UBS Terra Firme – Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme

UBS Vila da Barca – Rua Cel Luiz Bentes –Próximo à Pedro A. Cabral

CSE Marco – Av. Rômulo Maiorana, 2558 – Marco

UBS Pedreira – Av. Pedro Miranda, esquina com Tv. Mauriti

Serviço:

Campanha de Vacinação contra Influenza

Período: 13 de novembro a 15 de dezembro

Abertura: 13 de novembro, às 9h, na UBS Guamá – Rua Barão de Igarapé Miri, nº 479

Texto: Tamiris Amorim

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém