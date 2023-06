Começa a partir desta sexta-feira (30) reforço na frota de ônibus para Mosqueiro

No próximo sábado (01) já começa o mês de julho e para quem está pensando em se deslocar até a ilha de Mosqueiro contará já a partir desta sexta-feira (30) com o reforço na frota da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás. Neste primeiro final de semana a medida seguirá até a manhã de segunda-feira (03). Na sexta e na segunda-feira o reforço contará com o incremento de 15 ônibus, já no sábado (01), e no domingo (02), haverá mais 20 veículos.

De sexta a domingo, a primeira viagem para Mosqueiro ocorrerá às 6h30, saindo do Terminal na Praça Araújo Martins, em São Brás. A última viagem está prevista para sair às 21h45 na sexta e sábado e às 12h, no domingo.

Em Mosqueiro, as viagens com destino a Belém saem do Terminal Maracajá, na Rua Pratiquara.

Nesta sexta e no sábado, a primeira viagem ocorre às 9h40 e a última viagem está prevista para 00h55 na sexta-feira e para às 20h10 no sábado.

No domingo, as viagens ocorrem das 7h às 21h45, e das 6h30 às 13h na segunda-feira.

Para garantir o cumprimento da ordem de serviço sobre a frota e os horários de chegada e de saída, neste final de semana a fiscalização será intensificada pelos agentes de transporte da Semob, tanto no terminal de São Brás quanto em Mosqueiro. A medida é necessária para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus.

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20 e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.

Foto: Ascom Semob / Arquivo