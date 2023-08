Começa em Belém a 8ª edição do Chocolat Festival com programação extensa

Com início às 14h de quinta-feira, 17, o Chocolat Amazônia e Flor — VIII Festival Internacional do Chocolate e Cacau, em Belém, no Pará, terá 120 expositores de 250 marcas nacionais e internacionais. Além dos stands, quem for ao Hangar — Centro de Convenções e Feiras da Amazônia prestigiar o maior evento de chocolate e cacau da América Latina terá acesso gratuito ao Flor Pará, que reúne agricultores familiares e comerciantes de flores e plantas genuinamente amazônicas.

A cerimônia de abertura, sempre marcada pela presença de autoridades, será às 19h. Cortada a fita, paraenses e turistas poderão, até o domingo, 20, das 14h às 22h, desfrutar experiências sensoriais únicas, bem como apreciar exposições históricas e artísticas e participar de aulas de culinária, palestras, debates e rodas de conversa sobre temas relevantes do setor.

Compõem a oitava edição do Chocolat Festival em Belém atrações que já caíram no gosto do público, como o Show Cooking, em que grandes nomes nacionais e internacionais da gastronomia compartilham, ao vivo, seus conhecimentos sobre receitas à base de chocolate.

No Atelier, diariamente, chocolatiers irão preparar verdadeiras delícias em forma de escultura. Além disso, o evento sempre contempla a criançada, que tem a oportunidade de aprender brincando por meio de atividades recreativas e minicursos no Kids Cooking.

Em paralelo aos segundo e terceiro dias do festival, sexta-feira, 18, e sábado, 19, acontecerá o Fórum do Cacau, com painéis sobre a cacauicultura no Brasil e no mundo, a produção de cacau fino, a sustentabilidade da cultura do cacau e seus avanços tecnológicos.

Também integra a programação do evento o Chocoday, que, no sábado, oferecerá painéis sobre as tendências do mundo do chocolate mediados por palestrantes nacionais e internacionais.

Programação na quinta-feira, 17 — Com abertura oficial às 19h, a Feira do Chocolate terá sua primeira atração, o Show Cooking, às 19h30, sob o comando do chef Ricardo Campos. No mesmo horário, acontecerá a aula inaugural do Kids Cooking.

Programação na sexta-feira, 18 — A partir do segundo dia de evento, a programação começará mais cedo, às 14h. Às 16h, no Show Cooking, a chef Nalva Avertano será a responsável por compartilhar com o público a primeira receita à base de chocolate.

Na sequência, virão os chefs Cristina Franco, às 17h30; Fabio Sicilia, às 19h; e a argentina Mariana Corbetta, às 20h30. No espaço destinado ao Kids Cooking, passará a acontecer diariamente, das 15h às 19h, uma aula por hora para a garotada.

Programação no sábado, 19 — Nesse dia, a feira irá começar por uma atração diferente, o Chocoday, com uma série de painéis. O primeiro, ministrado por Almir Vieira da Silva, às 14h30, terá como tema “A importância das análises de amêndoas de cacau fino para chocolate”.

Às 15h, Antonio Pantoja apresentará o painel “Case Abelha Cacau: chocolate, saúde, educação e turismo”, e, às 15h30, as marcas Cacauway, Gaudens, Ascurra e Amazônia Cacau conduzirão o “Marcas paraenses: desafios e grandes conquistas”.

Em seguida, às 16h30, os chefs Mariana Corbetta e Ricardo Campos irão compartilhar suas vivências no painel “O cacau além das nossas fronteiras”. Seguindo a mesma linha, às 17h, a espanhola Helen Aquim abordará o tema “O ‘bean to bar’ ganha a Europa”.

Por último, às 17h30, virá o painel “2013–2023: a década que mudou a história do cacau e chocolate do Pará”, sob a condução da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca do Pará (Sedap); da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac); e do próprio Chocolat Festival.

Na ocasião, quem preferir tratar de receitas culinárias em vez de negócios, terá a opção de assistir, no Show Cooking, às exposições realizadas das 16h às 20h30 pelos chefs Rita Aguiar, Mariana Corbetta, Lucas Corazza e Léo Vilela.

Programação no domingo, 20 — Além das atrações já previstas no Atelier e no Kids Cooking, o último dia de evento, com início às 14h, terá três sessões do Show Cooking: às 16h, com o chef Josenilton Santos; às 17h30, com a chef Luciana Ferreira; e às 19h, com o chef Ricardo Campos.

Fórum do Cacau — Em paralelo aos segundo e terceiro dias do festival, sexta-feira, 18, e sábado, 19, acontecerá o Fórum do Cacau, com painéis sobre a cacauicultura no Brasil e no mundo, a produção de cacau fino, a sustentabilidade da cultura do cacau e seus avanços tecnológicos. O encontro tem entre seus objetivos disseminar conhecimento, compartilhar casos de sucesso e unir os diferentes atores da cadeia para discutir soluções rumo a um setor mais próspero e sustentável.

Na sexta, serão abordados sete temas em painéis e mesas-redondas. Logo às 9h, por exemplo, o palestrante Fernando Antônio Teixeira Mendes falará sobre “A importância do Mapa Sensorial do Cacau para o Pará”. No turno vespertino, às 17h10, o assunto será “Cenários reais e perspectivas viáveis na comercialização de cacau no Brasil e no exterior para os próximos cinco anos”, com Ana Paula Losi, da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), e Antônio César Costa Zugaib, da Ceplac.

No sábado, haverá quatro momentos, distribuídos entre as 9h e as 12h40. O primeiro deles será a mesa redonda “Alternativas tecnológicas para a produção do cacau da Amazônia”, por Paulo Albuquerque, da Ceplac; Walkymário Lemos, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); e Miquéias Calvi, da Universidade Federal do Pará (Ufpa). O último momento, às 12h10, será destinado a falar do programa Startup Pará, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

SOBRE O FESTIVAL

Realizado desde 2009, o Chocolat Festival é considerado o maior evento de chocolate de origem da América Latina e reúne toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final. Já são mais de 30 edições realizadas entre Bahia, Pará e São Paulo, levando diversas marcas de chocolate de origem, “bean to bar”, premium e gourmet.

Em 2023, o festival já passou por Salvador (BA), Altamira (PA) e Ilhéus (BA), onde chegou a sua 30ª edição. Neste ano, ainda estão previstos mais desembarques domésticos, em Linhares, ainda este mês, entre os dias 24 e 27; Brasília, Minas Gerais e em São Paulo (SP), além de um internacional, em Porto (Portugal).

Com o tema “O Pará na Bioeconomia da Amazônia”, o Chocolat Amazônia é realizado pela MVU Eventos, detentora da marca para o Brasil e exterior; e pelo Governo do Pará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau). O evento conta ainda com o apoio das secretarias estaduais de Turismo (Setur) e de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), além da Adepará, Ceplac, Faepa, Senar Pará, Fiepa, Sebrae e Unama Universidade.

SERVIÇO

Chocolat Amazônia e Flor — VIII Festival Internacional do Chocolate e Cacau

Quando: De 17 a 20 de agosto

Onde: Hangar — Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

Quanto: Gratuito

Imagem: Divulgação