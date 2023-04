Começa hoje, em Belém, o Campeonato de Natação Piscina Curta com Remo e Tuna no páreo

A Federação Paraense de Desportos Aquáticos inicia na noite desta quarta-feira, 12, a partir das 18 horas, o Campeonato Paraense de Natação Piscina Curta, destinado um percurso de 25 metros. Somente duas agremiações solicitaram inscrições para a disputa que deixou os dirigentes da entidade especializada decepcionados com ausência de várias equipes, cujos motivos ninguém saber explicar nos bastidores.

O Clube do Remo, comandado pela lenda da natação brasileira, professor Domingos Ferreira, assessorado pelo treinador Fábio Aquino, inscreveu 136 nadadores, iniciando pela categoria Mirim, estendendo-se até a categoria de Júniors Masculino e Feminino, proporcionando para os cofres da FPDA, a importância de 26 mil reais, através de pagamento das inscrições dos nadadores.

O segundo clube que disputará o campeonato será a Tuna Luso, com a participação de 45 nadadores , totalizando o pagamento de 9 mil reais, também relacionado ao pagamento das inscrições dos atletas.

Os remistas lutarão pela conquista 12° título da competição, pois segundo os azulinos, é apenas questão de horas para sacramentar seus objetivos conquistando o campeonato da categoria, muito embora respeitando o adversário.

O presidente da FPDA, Mauro Freitas, adotou todas diretrizes necessárias para êxito da competição, a exemplo de outras realizadas, merecendo elogios a nível de organização.

Glauco Silva (o Robusto), será o árbitro-geral do Campeonato, inclusive, não admite indisciplina durante o desenrolar do campeonato, provocado entre os nadadores que valerá a desclassificação do campeonato.

Logo após o encerramento da competição, Mauro Freitas comandará a entrega das premiações e deverá anunciar a próxima competição relacionada ao primeiro semestre.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar