Começa hoje no Theatro da Paz o maior Festival Internacional de Dança do Norte do Brasil

Nesta quarta-feira (19) iniciou o 29ª edição do Festival Internacional de Dança da Amazônia – FIDA, coordenado pela Professora Clara Pinto. O festival é o 1° Festival Internacional realizado na região Norte que tem o objetivo de possibilitar aulas e intercâmbios com personalidades da dança do cenário nacional e internacional. Esta edição segue até o dia 23 de outubro.

Com o festival, Belém se tornou referência regional da linguagem da dança como captador de cultura na dança, através de todas as suas facetas: Clássico, Moderno, Contemporâneo, Jazz, Sapateado e Folclore.

O projeto FIDA conta com o apoio das instituições governamentais e empresas privadas. Trata-se de projeto pautado por momentos difíceis, pioneiro, audacioso para as limitações de nossa região distante dos centros mais evoluídos, mas mapeou Belém na rota dos grandes festivais do gênero dentro e fora do país.

Com o objetivo de valorizar a importância da memória da cultura paraense, a Cia de Danças Clara Pinto criou o projeto “Resgate da Cultura Paraense”, homenageando através de seus trabalhos de Ballet personalidades que se destacaram ao longo de suas vidas como: Cantora Lírica Maria Helena, Maestro Altino Pimenta, Maestro Waldemar Henrique, Maestro Isoca, Escritor Bruno Menezes, Professor Augusto Rodrigues, Cineasta Líbero Luxardo, Theatro da Paz, Espetáculo “Encontro das Águas”,homenageamos o próprio FIDA – Festival Internacional de Dança da Amazônia quando completou 21 anos Encantando a Amazônia através da Dança, compositor

paraense Tó Teixeira, Pinduca “O Rei do Carimbó”, “Belém Cidade das Mangueiras”

entre outros.

Serviço

29ª edição do Festival Internacional de Dança da Amazônia – FIDA

MOSTRA COMPETITIVA

THEATRO DA PAZ

19/10/2022 (quarta-feira)

TEATRO ESTAÇÃO GASÔMETRO

20 e 21/10/2022 (quinta e sexta-feira)

ABERTURA DO FESTIVAL

THEATRO DA PAZ

20/10/2022 (quinta-feira) 19h30

Homenagem Especial com a entrega do Troféu de Incentivo a Cultura

Prêmio Valores da Terra

Mostra de Danças de grupos participantes

MOSTRAS DE DANÇA

20 a 23/10/2022 – Theatro da Paz 19h30, com exceção do dia 23/10 (domingo) que iniciará às 18h

PALCO ALTERNATIVO

Boulevard Shopping Belém – 22/10/2022 (sábado) – 13h

OFICINAS DE DANÇA

20, 21, 22 e 23/10/2022

Os cursos serão distribuídos em dois diferentes locais: Theatro da Paz e Escola de Danças Clara

Pinto – Unidade Dr. Moraes

THEATRO DA PAZ

BALLET CLÁSSICO INTERMEDIÁRIO

ANDRÉ MALOSÁ (SP)

Dias: 20, 21, 22 e 23/10 – HORA: 12h às 13h30

DANÇA SHOW / JAZZ MUSICAL

TATIANNA ESTRELLA (RJ)

Dias: 20, 21, 22 e 23/10 – HORA: 13h30 às 15h

BALLET CLÁSSICO JUVENIL

ANDRÉ MALOSÁ (SP)

Dias: 20, 21, 22 e 23/10 – HORA: 15h às 16h30

DANÇA DE SALAO

ROLON HO (PA)

Dias: 20, 21, 22 e 23/10 – HORA: 16h30 às 18h

ESCOLA DE DANÇAS CLARA PINTO

UNIDADE DR. MORAES

BALLET CLÁSSICO INFANTIL

ELISABETE SPINELLI (RJ)

Dias: 20, 21, 22 e 23/10 – HORA: 15h às 16h30

COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA INFANTIL E PLANEJAMENTO EM METODOLOGIA DE AULA E

INTRODUÇÃO DA TECNICA DA DANCA CLÁSSICA

FLÁVIA BURLINI (RJ)

Dias: 20, 21, 22 e 23/10 – HORA: 16h30 às 18h

Foto Ilustração Reprodução: Redes Sociais Clara Pinto / Deia Lima