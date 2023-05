Começa hoje o Campeonato de Máster 2023 do Caixaparah

A Diretoria do Caixaparah, por meio do Departamento de Esportes, começa, nesta quinta-feira, 25, o Campeonato de Futebol Masters com a realização da partida envolvendo os times do Barcelona e Só Comprade, relembrando a decisão da temporada passada, conquistada pelo Barcelona. O jogo começará às 20 horas, com arbitragem do quadro da Federação de Futebol.

Antes do confronto, haverá a inauguração do Fut Bar, através do presidente Alberto Henrique, com assessoramento dos diretores Fernando Guerreiro, Aurélio Câmara, Roberto Vasconcelos e Euclides Magno.

Já no próximo sábado acontecerá a realização da tradicional Corrida da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica – Fenae. O evento envolverá inúmeros participantes vinculados exclusivamente à Caixa Econômica Federal. A largada está prevista para 6 horas.

REPERCUSÃO

Os associados e convidados ainda comentam com entusiasmo a beleza da programação festiva destinada à solenidade do lançamento dos uniformes dos atletas que disputarão os Campeonatos Internos da atual temporada e, comandada pelo Gerente Geral do clube bancário, Roberto Vasconcelos, que recebeu inúmeros elogios da diretoria, à frente o presidente Alberto Henrique, além de Fernando Guerreiro e Aurélio Câmara, assim como dos próprios atletas e treinadores das equipes disputantes.

Prestigiaram o evento Superitendente Regional da Caixa Econômica Federal, Salatiel Campos, presidente do Sindiclubes e outras autoridades.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar