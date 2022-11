Começa hoje o curso superior de ‘Tecnologia em Gestão Pública’ da Alepa

Será aberto nesta segunda-feira, 21, às 18h, no auditório do Ministério Público do Estado do Pará, o curso de ‘Tecnologia em Gestão Pública’, que é inédito no Brasil, patrocinado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará que, agora, passa a ter o seu próprio curso de graduação. Outras Assembleias têm parcerias com instituições de educação superior que, também são válidas, mas a Alepa tem credenciamento institucional reconhecido no Conselho Estadual de Educação do Pará (CCE/PA) para a oferta do curso superior na modalidade presencial e à distância, como informa a diretora da Escola do Legislativo, Betânia Fidalgo, durante o lançamento do curso, na manhã da terça-feira (08.11), na sede do legislativo estadual. O curso faz parte do programa Forma Alepa que capacita vereadores, assessores e gestores legislativos.

Segundo a diretora, o servidor vai conhecer mais o âmbito da gestão. “O trabalhador vai entender mais a legislação pela área do direito, da sociologia, da estratégia, das competências dentro do que é trabalhado na questão legislativa. O funcionário sairá mais qualificado e ajudará muito mais no seu ambiente de trabalho. Essa gestão está de parabéns por entender da importância deste curso para os trabalhadores deste Poder e câmaras municipais. Queremos que o Pará, que O Brasil se fortaleça no mundo legislativo”, finaliza ela.

Servidor da Alepa há 39 anos, Raimundo Macedo, 65 anos, vai iniciar sua primeira graduação. Ele fala da alegria em ser um dos primeiros a ser matriculado no curso. “Para mim é uma honra em participar de um momento como este, é uma oportunidade. Trabalho desde abril de 1983, aqui na Alepa, nunca aconteceu uma chance como esta. O curso, para mim, será gratificante e de muito aprendizado, agarrei com unhas e dentes esse curso. Nunca é tarde para agregar conhecimento. Muito obrigada, deputado Chicão, pela possibilidade de ter um diploma de nível superior”, comenta ele que acrescentou: “Vou tratar com muito respeito meus colegas de turma e meus professores, a Alepa é minha segunda família”, completou.

Marcel Botelho, professor e ex-reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia –UFRA, esteve no lançamento e parabenizou a todos que fazem a Escola do Legislativo. “Parabenizo a todos os envolvidos, isto é acreditar na educação como ferramenta de mudança na vida, no trabalho de muitos. O serviço público tem muito a crescer com essa nova oportunidade que a Alepa oferece a servidores públicos”.

A deputada Nilse Pinheiro destacou que a gestão atual é exemplo para todo o Brasil, através deste lançamento. “O lançamento do curso é modelo para o Brasil, uma vez que, com o credenciamento no Conselho Estadual de Educação do Pará, feito em março deste ano, a Escola do Legislativo passa a diplomar servidores que terão a chance de cursar ‘Tecnologia em Gestão Pública’. O que estamos assistindo aqui é o que todas as escolas legislativas precisam realizar. Servidores Públicos devem ser preparados cada vez mais para fazer o trabalho à população”, disse.

“Esse é um projeto da Alepa. Tem um pouco mais de um ano que começamos a percorrer as regiões do estado com o projeto Forma Alepa Itinerante. Na ação, foram levados aos servidores públicos temas que integram o seu dia a dia. Assim como o projeto Forma Alepa Itinerante foi um marco da nossa legislatura, essa graduação também é. Esse curso irá fazer com que muitos servidores façam, ainda mais, o seu trabalho com excelência e, com certeza, entenderão do processo legal dentro da sua esfera de trabalho”, declarou o deputado Chicão, presidente da Alepa. “A Alepa está oferecendo condições para o servidor público que deve exercer sua função com respeito, dignidade e ética profissional”, complementou.

Associada ao papel de administrar o serviço público, que é regido por leis específicas em benefício de uma coletividade, o curso de ‘Tecnologia em Gestão Pública’ possui técnicas para coordenar órgãos ou setores da administração pública, na qual assume a responsabilidade no uso de mecanismos públicos. A Gestão Pública elabora resultados com meios políticos para solucionar problemas referentes à Gestão Pública. O objetivo do Poder Legislativo, a partir do momento em que concede curso superior, é fazer com que haja um segmento maior no trabalho do servidor público, no qual deve existir transparência e eficácia.

Ao final do curso, o graduando receberá o diploma em Tecnólogo em Gestão Pública. A modalidade será presencial para os servidores da Alepa e à distância, para os servidores das câmaras municipais, com carga horária total do curso de 1600 horas e duração de quatro semestres, com aulas de segunda a sexta-feira, de 18h às 21h30.

TECNOLOGIA GESTÃO PÚBLICA

O curso ‘Tecnologia em Gestão Pública’ tem suas ementas voltadas para o Legislativo. O ensino médio completo é primordial para ingressar no curso superior, uma prerrogativa da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB. A graduação da Escola do Legislativo terá todas as disciplinas obrigatórias nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de gestão pública. A aula inaugural do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública será dia 21 de novembro, 18h, Auditório do Ministério Público (Rua João Digo, 100 – Cidade Velha), com a professora Betânia Fidalgo e a deputada Nilse Pinheiro. As aulas seguirão normalmente a partir do dia 22/11.

ESCOLA DO LEGISLATIVO

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Pará tem por objetivo contribuir para a formação técnica e política de agentes públicos e da sociedade em geral. A Escola tem ações voltadas para deputados, vereadores, servidores da Alepa, de câmaras municipais do Pará. A Escola do Legislativo tem a missão de construir e difundir a educação legislativa.

Imagem: Baltazar Costa (AID/Alepa)